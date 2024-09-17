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Происшествия
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28 минут назад
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На Соколе столкнулись «десятка» и «ГАЗель»: движение в сторону центра затруднено
Авария произошла на пересечении Ушинского и Баумана.
У легкового автомобиля сильные повреждения, но в аварии никто не пострадал. Движение в сторону центра затруднено.
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