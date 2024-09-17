На Соколе столкнулись «десятка» и «ГАЗель»: движение в сторону центра затруднено

Авария произошла на пересечении Ушинского и Баумана.



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Вечером 17 августа на перекрестке улиц Ушинского и Баумана в Липецке столкнулись «ВАЗ-2110» и «ГАЗель». По словам очевидцев аварии, машины двигались по встречным полосам. При повороте «ВАЗа» на Ушинского, в него врезалась «ГАЗель».У легкового автомобиля сильные повреждения, но в аварии никто не пострадал. Движение в сторону центра затруднено.