Главврач онкодиспансера Сергей Шинкарев: «Искусственному интеллекту еще расти и расти!»

Главным в лечении рака по-прежнему остается врач.

Сегодня — Всемирный день безопасности пациентов. Это — новый праздник, которому только пять лет. Его основная цель — улучшение качества оказания медицинской помощи и разработку методов лечения, которые позволят снизить до минимума негативное влияние на здоровье пациентов. В этом году облздрав решил показать, как улучшилось оказание медицинской помощи раковым больным, а поэтому пригласил СМИ в новый хирургический корпус областного онкодиспансера, которому нет еще и двух лет.Чтобы показать обычное утро в онкодиспансере, руководитель облздрава Анна Маркова предложила журналистам увидеть в работе телемедицину, «не показной вариант, а рабочий процесс», к которому ежедневно прибегают в регионе.Посредством телеконференций, например, семь Центров амбулаторной онкологической помощи (два — в Липецке, два — в Ельце, в Грязях, Лебедяни и Тербунах) связываются со специалистами онкодиспансера или же, при необходимости, федеральных онкоцентров для консультаций, а потом побывать на операциях, некоторые из которых не делают в соседних регионах.Заместитель главврача по поликлинической работе онкодиспансера Евгений Рыжков поговорил с руководителем одного из елецких ЦАОП о трех пациентках — женщине 1988 года рождения с раком шейки матки I степени, у которой стала отниматься нога, с женщиной 1977 года рождения, у которой выявили новообразование в правой молочной железе и женщине 1951 года рождения с лейкоцитозом и бластами в крови. Задав по каждому из случаев уточняющие вопросы, Рыжков попросил собеседника сообщить всем трем пациенткам, что их уже на этой неделе ждут в стационаре на Адмирала Макарова. 1е.Этот адрес, наверное, вызывает дрожь у всех, кто его слышит. Но сегодня главврач онкодиспансера Сергей Шинкарев дал понять журналистам, что рак — это не обязательно смертельный диагноз, хотя в структуре общей смертности онкозаболевания занимают второе место после сердечно-сосудистых. Но обмануть смерть можно, если своевременно выявить новообразования.На онкоучете в регионе находятся 38 тысяч человек. В прошлом году умерло от рака чуть больше двух тысяч липчан, в январе-июне — меньше тысячи. Эта тенденция Шинкарева радует. В структуре мужской смертности лидируют рак легкого (17,2%), рак предстательной железы (13,9%) и рак кожи (13,8%). Женщины чаще всего умирают от рака кожи, рака молочной железы, рака шейки матки. «А ведь рак шейки матки — абсолютно предупредимое заболевание при своевременном выявлении», — вздохнул главврач.В регионе растет заболеваемость онкологией. Отчего? Точного ответа у медиков на этот вопрос нет. Сергей Шинкарев считает, что на это влияют много разнонаправленных факторов. Например, последствия эпидемии ковида в 2020-2021 годах, когда люди по 5-6 раз в год делали томографию, усиление солнечной активности и даже новая схема маршрутизации липчан, у которых были выявлены новообразования.— Сколько у вас курящих врачей? — спросили у Шинкарева с учетом того, что курение — главный триггер рака легких.— Единицы. Те, кто курят, это скрывают. Странно говорить о лечении рака тем, кто сам искушает судьбу. Я периодически вижу коллег из других медучреждений. Они лечатся у нас по поводу рака лор-органов. К сожалению, все они курильщики, — ответил главврач.До появления в регионе сети ЦАОП для постановки диагноза липчанам приходилось многократно ходить по кругу «поликлиника-больница-онкодиспансер» и часто это заканчивалось потерей драгоценного времени. Сейчас ситуация упростилась. Если у пациента при обращении к терапевту, медосмотре или профосмотре заподозрили рак, то в течение трех дней он должен попасть к врачу-онкологу в своей поликлинике. Сейчас таких первичных врачей — 33 в области. Если такого врача в амбулатории нет, то сразу — в один из семи первичных онкоцентров. В них после обследований подтверждают или снимают пугающий диагноз. Если состояние больного тяжелое, или же есть проблемы в постановке диагноза, ему дают «зеленый коридор»: в течение нескольких дней он оказывается в онкодиспансере. Его специалисты с помощью современных методов диагностики определяют, какая пациенту нужна помощь, или же дают направление в федеральные медицинские центры Москвы, Ростова, Томска.— Наша задача — вылечить больного. Мы используем разные методы лечения, не только хирургические. И в первую очередь нам нужно понять, какой метод применим в том или ином случае, — сказал Сергей Шинкарев.— В регионе растет выявляемость онкозаболеваний и пятилетняя выживаемость после постановки первичного диагноза — у нас выше, чем в соседних областях. Радует, что мы год от года выявляем все больше новообразований на I и II стадиях, которые можно лечить щадящими методами. Прогноз на лечение рака на этих стадиях благоприятный, — добавила руководитель облздрава.На помощь липецким врачам пришел искусственный интеллект (ИИ). В частности, в прошлом году в регионе ИИ применили для помощи в распознавании различных заболеваний на 21 тысячи маммографических снимках и 25 тысяч рентгеновских. В этом году ИИ начали применять в 30 больницах для проверки результатов компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга.— Это не вместо врача, это вместе с врачом. Искусственный интеллект — это еще один метод диагностики. Это еще одно мнение. Это указание врача на возможную проблему. Но в любом случае диагноз ставит человек, врач, — заметила Анна Маркова.— Искусственный интеллект — нейронная сеть, обученная на основании огромного массива оцифрованных данных в специализированных медицинских центрах. Искусственный интеллект сразу отбрасывает норму. Он позволяет подсветить зоны патологии на снимках. Врачу проще работать с такими подсказками. Это огромная помощь в диагностике. Ее точность приближается к 100%, но полностью безошибочным этот метод не будет, пожалуй, никогда, — сказал Олег Бондарев, главный IT-специалист облздрава.— Это всего-навсего программа, работающая по заданным алгоритмам. Решение в любом случае принимает врач. Всю выявленную патологию пересматривают специалисты. Так что искусственному интеллекту еще расти и расти! — поставил точку в дискуссии Сергей Шинкарев.И журналисты пошли смотреть, как в новом корпусе с 9-ю операционными, напичканными современным оборудованием, где только в прошлом году было сделано 7 000 вмешательств, работают хирургические бригады.Алексей Загодаев оперировал 71-летнюю женщину, у которой диагностировали меланому, крайне агрессивную форму рака. Болезнь проявилась на ухе. Но хирург не только срезал опухоль с ушной раковины, но еще и воспользовался инновационной методикой поиска соседних тканей, возможно, уже захваченных метастазами. Делая свою работу, онколог попутно рассказал о том, как использовали специальный радиоактивный фармпрепрарат, чтобы определить, нет ли меланомы в ближайшем лимфоузле. Если да, то специальный датчик издаст сигнал, и тогда вместе с иссеченной опухолью придется убрать и пораженный меланомой лимфоузел.— Чаще всего меланома — это темно-синего, черного или темно-коричневого цвета пятно на коже, которое вдруг появилось там, где его не было. Эта родинка может зудеть и кровоточить, иметь неровные края. Это первый очевидный признак этого рака. Нужно не мешкая идти к врачу, — говорит хирург, уверенно орудуя иглой-крючком, зашивая рану на ухе находящейся под наркозом пациентки.В соседних операционных методом лапароскопии у женщины удаляют рак эпителия матки, а у мужчины — новообразование предстательной железы. При лапароскопии нет больших разрезов кожи и тканей, как при полостных операциях. Хирург видит все свои манипуляции на экране монитора. Процедура проводятся через небольшие проколы без разреза передней стенки живота. Это минимум кровопотери и быстрая выписка.Сергей Болдырев, врач-онколог, заведующий пятым отделением онкодиспансера, рассказал еще об одной операции — восстановления голоса пациенту, у которого ранее полностью удалили пораженную раком гортань. На стенку трахеостомы хирург поставит маленький, сантиметровый, силиконовый протез. И через две недели привыкания к нему человек заговорит своим голосом, а не как робот, что было раньше, когда в ходу были электрогортани. «Голос восстановится полностью. Пациент может вернутся к работе, привычному образу жизни».В этом же хирургическом корпусе корреспонденту GOROD48 удалось поговорить с 40-летний женщиной, у которой в 2017 году, через три года после рождения второго ребенка, во время очередного профосмотра диагностировали рак шейки матки. Исследования показали, что уже второй степени. От выявления опухоли до операции прошло три недели. Всего же в течение года женщине пришлось перенести три хирургических вмешательства:— 17 год был черной полосой в моей жизни — думала, что не выживу. Но спасибо Наталье Аксеновой, которая меня вылечила, сохранив возможность к деторождению. После третьей операции мне сказали: «Можешь и третьего рожать». Спасибо этому врачу. Меня даже с онкоучета сняли. Но раз в год я хожу на осмотр и сдаю анализы.А заместитель главврача онкодиспансера Белла Чехоева рассказала еще один случай. Пожилому мужчине диагностировали четвертую, последнюю, стадию рака. Но он не упал духом. После тяжелой операции его поставили под наблюдение, а по истечению пяти лет сняли с учета. «Теперь он вынужденно, в связи с возрастом, встал на другой учет — с болезнью Паркинсона».