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28 минут назад

В Петербурге трудовым мигрантам стали чаще аннулировать патенты на работу

За весь прошлый год сотрудники Управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД выдали 333 599 патентов.

С начала года сотрудники Управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД признали недействительными более 13 тыс. патентов для трудовых мигрантов в Петербурге и Ленинградской области. Это в 6,5 раз больше, чем было аннулировано за весь прошлый год, — передает РБК.

За восемь месяцев текущего года в Петербурге и области было оформлено 190,7 тыс. патентов, из которых на город пришлось более 134,7 тысяч. При этом в 2023 году сотрудники ГУ МВД выдали 333,6 тыс. патентов. Из них свыше 250 тыс. было оформлено в Петербурге, 83,5 тыс. — в Ленинградской области.

При этом в Санкт-Петербурге выросло количество трудовых мигрантов. Так, по данным полиции, с января по июль 2024 года в Петербург и Ленинградскую область въехали 404 тыс. иностранных граждан, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. В то же время число иностранцев, имеющих действующие патенты на работу, напротив, сократилось на 20,8% до 287 тыс. человек. Кроме того, судя по опубликованному в начале сентября проекту правительства, власти Петербурга намерены повысить стоимость рабочего патента для мигрантов со следующего года. Предполагается, что в случае принятия законопроекта патент подорожает с 4,6 тыс. руб. до 6 тыс. руб. в месяц.

Патент иностранного гражданина — это документ, который дает право легально работать на территории Российской Федерации. Его нужно оформлять гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии: они имеют возможность работать в России на тех же основаниях, что и россияне. Расходы на патент ежемесячно несет сам иностранец — он же занимается оформлением документа. Разрешение на работу (РНР) предназначено для граждан, прибывших в безвизовом порядке. В отличие от патента, оформление разрешения требует участия работодателя.
мигранты
Петербург
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