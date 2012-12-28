В районе Силикатных озер горит сухая трава

Угрозы жилым домам нет

В районе Силикатных озер отдыхающие сегодня заметили задымление.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, горит сухая трава.­— На место возгорания находится 6 единиц пожарной техники. Выехала и служба пожаротушения. Площадь возгорания уточняется. Угрозы домам нет, — уточнили в пожарном ведомстве.