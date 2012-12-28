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Происшествия
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37 минут назад
В районе Силикатных озер горит сухая трава
Угрозы жилым домам нет
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, горит сухая трава.
— На место возгорания находится 6 единиц пожарной техники. Выехала и служба пожаротушения. Площадь возгорания уточняется. Угрозы домам нет, — уточнили в пожарном ведомстве.
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