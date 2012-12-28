В Липецке во время рейда на дорогах арестованы 14 автомобилей должников

Должникам также вручали повестки на приём к судебным приставам-исполнителям.

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции во время совместного рейда на дорогах выявили 20 водителей, имеющих различные задолженности.14 автомобилей должников арестованы.«С должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.