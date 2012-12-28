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Происшествия
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сегодня, 15:34
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В Липецке во время рейда на дорогах арестованы 14 автомобилей должников
Должникам также вручали повестки на приём к судебным приставам-исполнителям.
14 автомобилей должников арестованы.
«С должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
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