Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Пожар бушует три дня, а из техники мы видели лишь один трактор»
Происшествия
На подъезде к Хлевному полыхает лес
Происшествия
Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений
Общество
Бомж проломил знакомому голову деревянным плинтусом
Происшествия
В Грязях горит заброшенный дом
Происшествия
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
Спорт
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
Общество
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Происшествия
Читать все
Липчанин снял извержение нечистот в районе городских очистных сооружений
Общество
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
Общество
59-летний липчанин «посмотрел фотки» за 69 692 рубля
Происшествия
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Происшествия
На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
Общество
Мелочь, а приятно: крупнейшая дорожно-строительная компания Липецка взялась за ремонт ям во дворах
Общество
В Липецкой области насчитали полсотни опасных для подростков чердаков
Общество
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Происшествия
В Желтых Песках автобус будет ходить до конечной остановки по новой дороге
Общество
Липчане более 20 раз нарушили особый противопожарный режим за выходные
Происшествия
Читать все
Происшествия
549
сегодня, 12:33
2

Липчане более 20 раз нарушили особый противопожарный режим за выходные

А служба «01» приняла за два дня более 80 сообщений о пожарах.

Сотрудники МЧС России совместно с лесниками в выходные выявили 22 нарушения особого противопожарного режима Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, за выжигание сухой травы и мусора на приусадебных участках и рядом с жилыми строениями нарушители получили штрафы, а они могут достигать 20 тысяч рублей. 

Серьезность этих чисел и последствий нарушений подтверждает статистика — по телефону «01» за два дня дежурные приняли 81 сообщение о пожарах, из которых 45 — возгорания сухой растительности и 19 — мусора на открытых пространствах. Масштаб подчеркивают и площадь возгораний. Так, у села Буховое Чаплыгинского района пал сухой травы произошел на 30 гектарах, у Хлевного сухая трава горела на пяти гектарах, а в Данковском районе — на двух.

photo_2024-09-16_12-04-46.jpg

В субботу 14 сентября в пожаре пострадала женщина — огонь вспыхнул на четырех квадратных метрах в пятиэтажке по улице Октябрьской в Липецке. На улице Интернациональной областного центра в тот же день сгорела кровля надворной постройки на десяти квадратных метрах, а в СНТ «Трубник» — два бесхозных садовых домика.

photo_2024-09-16_12-02-06.jpg

В Данковском районе произошло два пожара с повреждением имущества: в селе Сугробы сгорела надворная постройка, а в селе Долгое — автомобиль «Нива». В Покрово-Казацкой Слободе Лебедянского района сгорела кровля двухквартирного дома и две надворные постройки. В Усманском селе Поддубровка огонь уничтожил нежилой дом, а у Хлевенской деревни Долгое у комбайна «Нива» горела жатка.

8HGLJR6osYA.jpg

Воскресенье выдалось не менее горячим. Пожарный поезд, восемь пожарный отделений и штаб пожаротушения боролись с огнем, который охватил двухэтажное строение на 480 квадратных метрах в Грязях на улице Фрунзе. В Хуторе Бахаев Грязинского района сгорел дом и две постройки. В Липецком ГК «Ударников» выгорела обшивка и имущество гаража, в селе Черкасы Елецкого района сгорел автомобиль «ВАЗ-2110».

xGf-V51a-_b-BJXQuXLlpDWMSAOZfgjPzJpH1-Qg7-yDDg6WVvSJqNset2ZkM2xBfRROPhhIXI7Z_l8D1rCV3X7O.jpg

Фото из сообщества «ДТП Елец».
МЧС
пожар
0
0
2
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гоголь Н.В.
7 минут назад
В СНТ тракторостроитель 3 все выходные жгли и никто ничего . только в субботу чудом отстояли один участок не дали распространиться дальше . хоть с Фащевки пожарная машина помогла
Ответить
Жесть
39 минут назад
Да, вор хоть стены оставит, а огонь - ничего!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru