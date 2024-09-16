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Происшествия
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сегодня, 12:33
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Липчане более 20 раз нарушили особый противопожарный режим за выходные
А служба «01» приняла за два дня более 80 сообщений о пожарах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, за выжигание сухой травы и мусора на приусадебных участках и рядом с жилыми строениями нарушители получили штрафы, а они могут достигать 20 тысяч рублей.
Серьезность этих чисел и последствий нарушений подтверждает статистика — по телефону «01» за два дня дежурные приняли 81 сообщение о пожарах, из которых 45 — возгорания сухой растительности и 19 — мусора на открытых пространствах. Масштаб подчеркивают и площадь возгораний. Так, у села Буховое Чаплыгинского района пал сухой травы произошел на 30 гектарах, у Хлевного сухая трава горела на пяти гектарах, а в Данковском районе — на двух.
В субботу 14 сентября в пожаре пострадала женщина — огонь вспыхнул на четырех квадратных метрах в пятиэтажке по улице Октябрьской в Липецке. На улице Интернациональной областного центра в тот же день сгорела кровля надворной постройки на десяти квадратных метрах, а в СНТ «Трубник» — два бесхозных садовых домика.
В Данковском районе произошло два пожара с повреждением имущества: в селе Сугробы сгорела надворная постройка, а в селе Долгое — автомобиль «Нива». В Покрово-Казацкой Слободе Лебедянского района сгорела кровля двухквартирного дома и две надворные постройки. В Усманском селе Поддубровка огонь уничтожил нежилой дом, а у Хлевенской деревни Долгое у комбайна «Нива» горела жатка.
Воскресенье выдалось не менее горячим. Пожарный поезд, восемь пожарный отделений и штаб пожаротушения боролись с огнем, который охватил двухэтажное строение на 480 квадратных метрах в Грязях на улице Фрунзе. В Хуторе Бахаев Грязинского района сгорел дом и две постройки. В Липецком ГК «Ударников» выгорела обшивка и имущество гаража, в селе Черкасы Елецкого района сгорел автомобиль «ВАЗ-2110».
Фото из сообщества «ДТП Елец».
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