На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Общество
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38 минут назад
На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
Бетонные сооружения меняют на гранитные к 80-летию Победы.
«Вместо старых бетонных мемориалов появится гранитная композиция, которая будет состоять из камней из разных месторождений. В центре расположится скульптура медсестры с раненным бойцом на руках.
Мероприятия проходят в рамках увековечивания памяти погибших солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны и в преддверии празднования 80-летия Победы» — сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Фото пресс-службы мэрии
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