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На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
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38 минут назад

На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии

Бетонные сооружения меняют на гранитные к 80-летию Победы.

Жители Липецка на дня заметили строительные работы на территории Евдокиевского кладбища. Оказалось, что по инициативе городской общественной палаты и краеведов обновляются три памятника, установленных на месте захоронения умерших в госпиталях Липецка бойцов Красной армии.

«Вместо старых бетонных мемориалов появится гранитная композиция, которая будет состоять из камней из разных месторождений. В центре расположится скульптура медсестры с раненным бойцом на руках. 

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Мероприятия проходят в рамках увековечивания памяти погибших солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны и в преддверии празднования 80-летия Победы» — сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Фото пресс-службы мэрии

Великая Отечественная война
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