На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии

Бетонные сооружения меняют на гранитные к 80-летию Победы.



Жители Липецка на дня заметили строительные работы на территории Евдокиевского кладбища. Оказалось, что по инициативе городской общественной палаты и краеведов обновляются три памятника, установленных на месте захоронения умерших в госпиталях Липецка бойцов Красной армии.«Вместо старых бетонных мемориалов появится гранитная композиция, которая будет состоять из камней из разных месторождений. В центре расположится скульптура медсестры с раненным бойцом на руках.Мероприятия проходят в рамках увековечивания памяти погибших солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны и в преддверии празднования 80-летия Победы» — сообщает пресс-служба администрации Липецка.