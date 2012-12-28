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вчера, 15:11
8

За навязчивую рекламу кредитов в SMS банк оштрафовали на 300 тысяч рублей

Липчанин пожаловался на SMS-сообщения от банка в антимонопольную службу.

Липецкое УФАС России оштрафовало ПАО «Банк Зенит» на 300 000 рублей за нарушение рекламного законодательства: не получив согласие абонента, банк присылал ему рекламные сообщения.

Липчанину это не понравилось и он пожаловался на навязчивые SMS-сообщения в антимонопольную службу. Липецкое УФАС России начало разбираться, и банк не предоставил доказательств предварительного согласия абонента на получение рекламы. Кроме того, речь шла о рекламе кредита, а в тексте сообщений отсутствовало обязательное указание диапазона значений его полной стоимости.

В результате банк привлечен к ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи».

В Липецком УФАС напоминают, что в апреле этого года вступил в силу закон об увеличении ответственности за некоторые нарушения в сфере рекламы. И максимальная ответственность за спам-сообщения или звонки для юридических лиц теперь составляет миллион рублей, а для должностных лиц — 100 тысяч рублей.
УФАС
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Ага ...
вчера, 22:42
Что такое 300.000 для банка?-ровным счётом ни чего! Как звонили, так руки и звонят! Кому надо, сам придет и оформит-че звонить то!?
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Гость
вчера, 22:05
А еще каждый месяц сбер присылает смс типа нашли счет от рвк, квадра, капремонт и т.д. Дармоедов рекламщиков развелось в банках...
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Васёк
вчера, 20:04
Банки уже в конец обнаглели. Целыми днями названивают.
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ттт
вчера, 16:59
все 300 тысчь государству ушли? самому пострадавшему дырка от бублика? на таких условиях правду искать пустая суета.
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Гость
вчера, 16:17
Куда писать заявление, замучили. Вчера 2 раза с подобными предложениями с бананами. Ещё бы на этих интернетчиков со своей рекламой. Тоже звонят по 3 -5 раз в месяц. Мол у нас самый дешёвый интернет, как называешь цену которую платишь так сразу же бросают трубку.
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Александр Н.
вчера, 16:00
Полностью согласен и одобряю, честно говоря достали.
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Липчанка
вчера, 15:53
Наконец-то, а то достали с этой рекламой от банков, если нужен кредит, человек сам придет в банк...
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Гость
вчера, 15:17
Правильно
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