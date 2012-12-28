За навязчивую рекламу кредитов в SMS банк оштрафовали на 300 тысяч рублей

Липчанин пожаловался на SMS-сообщения от банка в антимонопольную службу.

Липецкое УФАС России оштрафовало ПАО «Банк Зенит» на 300 000 рублей за нарушение рекламного законодательства: не получив согласие абонента, банк присылал ему рекламные сообщения.Липчанину это не понравилось и он пожаловался на навязчивые SMS-сообщения в антимонопольную службу. Липецкое УФАС России начало разбираться, и банк не предоставил доказательств предварительного согласия абонента на получение рекламы. Кроме того, речь шла о рекламе кредита, а в тексте сообщений отсутствовало обязательное указание диапазона значений его полной стоимости.В результате банк привлечен к ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи».В Липецком УФАС напоминают, что в апреле этого года вступил в силу закон об увеличении ответственности за некоторые нарушения в сфере рекламы. И максимальная ответственность за спам-сообщения или звонки для юридических лиц теперь составляет миллион рублей, а для должностных лиц — 100 тысяч рублей.