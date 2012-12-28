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Общество
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вчера, 15:11
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За навязчивую рекламу кредитов в SMS банк оштрафовали на 300 тысяч рублей
Липчанин пожаловался на SMS-сообщения от банка в антимонопольную службу.
Липчанину это не понравилось и он пожаловался на навязчивые SMS-сообщения в антимонопольную службу. Липецкое УФАС России начало разбираться, и банк не предоставил доказательств предварительного согласия абонента на получение рекламы. Кроме того, речь шла о рекламе кредита, а в тексте сообщений отсутствовало обязательное указание диапазона значений его полной стоимости.
В результате банк привлечен к ответственности по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи».
В Липецком УФАС напоминают, что в апреле этого года вступил в силу закон об увеличении ответственности за некоторые нарушения в сфере рекламы. И максимальная ответственность за спам-сообщения или звонки для юридических лиц теперь составляет миллион рублей, а для должностных лиц — 100 тысяч рублей.
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