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Подопечные фонда «Милосердие» получили помощь по итогам онлайн-марафона от НЛМК
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42 минуты назад

Подопечные фонда «Милосердие» получили помощь по итогам онлайн-марафона от НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат дополнительно направил миллион рублей для детей-подопечных благотворительного фонда «Милосердие». Помощь оказали по итогам спортивного онлайн-марафона «Крепче стали» ко Дню металлурга.

На протяжении месяца сотрудники комбината бежали, плыли, преодолевали дистанции на велосипеде или роликовых коньках и выкладывали свои результаты на корпоративном портале компании. В общем зачете металлурги преодолели 120 000 километров. Это на 15 000 километров больше, чем в прошлом году. 

По правилам онлайн-марафона, если участникам удается побить прошлогодний рекорд - компания направляет средства на добрые дела: благоустройство, высадку деревьев, социальные акции. В этом году металлурги поддержали детей-подопечных благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». Для них приобретают необходимое медицинское оборудование и помогают пройти дорогостоящие реабилитации. 

Так, 12-летняя Злата, которая борется с ДЦП и спастическим тетрапарезом, получила новую коляску. На ней легче добираться до школы, гулять и ездить на реабилитации. 
8-летней Ане отплачен курс реабилитации в клинике Новосибирска, который поможет стабилизировать ее состояние и улучшить качество жизни. Девочка борется сразу с тремя страшными недугами – ангиомой головного мозга, эпилепсией и детским церебральным параличом. 

А годовалому Никите, с врожденным пороком сердца, поражением нервной системы и синдромом мышечной гипотонии, фонд «Милосердие» оплатил восстановительный курс в сенсорном зале. Он необходим для более эффективной дальнейшей реабилитации. 

На средства онлайн-марафона помощь смогут оказать десяти детям с тяжелыми заболеваниями.

Онлайн-марафон НЛМК проходит восьмой год подряд. Число его участников ежегодно растет. В этом году в нем приняли участие 2 200 сотрудников компании. 

благотворительность
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