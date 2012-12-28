С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Погода в Липецке
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19 минут назад
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Жара не хочет уходить из Липецкой области
В ближайшие трое суток на фоне влияния антициклона в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на улице — от +10 до +12 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 1 градус мороза.
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