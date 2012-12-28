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Жара не хочет уходить из Липецкой области
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Погода в Липецке
73
19 минут назад
1

Жара не хочет уходить из Липецкой области

В ближайшие трое суток на фоне влияния антициклона в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +23 до +28 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на улице — от +10 до +12 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 1 градус мороза. 

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Комментарии (1)

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Марфа Васильевна
5 минут назад
А осень когда? Одно лето что ли будет?! С ума сойти от этой жары
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