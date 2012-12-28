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65-летний липчанин перевёл мошенникам 3,9 миллиона рублей
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12 минут назад

65-летний липчанин перевёл мошенникам 3,9 миллиона рублей

А 7 сентября в полицию обратилась 56-летняя липчанка, которая под предлогом записи в Пенсионный фонд лишилась 2 миллионов рублей.

6 сентября в липецкий отдел полиции №8 обратился 65-летний мужчина, которому с 22 по 23 августа звонили сотрудники «оператора мобильной связи», «Госуслуг», «ФСБ» и «Центробанка». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом предотвращения мошенничества собеседники убедили его перевести через банкоматы 3,9 миллиона рублей. Это были как кредитные, так и личные средства мужчины.

7 сентября в полицию пришла 69-летняя липчанка, которой с 5 на 6 сентября в мессенджерах звонили «сотрудники ФСБ» и под предлогом предотвращения хищения денежных средств выманили у женщины 1,3 миллиона рублей — деньги она также перевела через банкомат.

7 сентября в полицию также обратилась 56-летняя липчанка, которой 5 сентября позвонили под предлогом записи в Пенсионный фонд для перерасчёта пенсии, она сообщила номер СНИЛС, и лишилась в общей сложности 2 миллионов рублей: это собственные 500 тысяч рублей плюс на неё оформили кредит в 1,5 миллиона рублей.

В Липецком округе 62-летний мужчина с 4 по 6 сентября общался с сотрудниками «Росфинмониторинга» и под предлогом отмены оформления кредитов на его имя лишился 993 тысяч рублей.

В Липецке 60-летний мужчина хотел купить на сайте объявлений коробку передач и перевёл мошенникам 39 тысяч 900 рублей.

55-летняя липчанка поверила звонку сотрудников «Пенсионного фонда» и «Госуслуг» и под предлогом предотвращения взлома её аккаунта на «Госуслугах» лишилась 90 тысяч рублей. 6 сентября женщина пришла в полицию.

В Грязях 35-летней женщине 5 сентября позвонили и предложили удалённую работу. Она согласилась, передала данные своей банковской карты и лишилась 94 тысяч рублей.

67-летний мужчина с 14 августа пытался заработать на инвестициях: по совету менеджера компании он установил приложение и лишился 200 тысяч рублей.

А в Ельце 20-летняя женщина потеряла 15 тысяч рублей под предлогом сдачи жилья в аренду в городе Электросталь.
мошенничество
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