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Сегодня в Липецке: что липчане пишут о маркетплейсах, лайфхаки, как заставить работодателя платить «белую» зарплату
Общество
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: что липчане пишут о маркетплейсах, лайфхаки, как заставить работодателя платить «белую» зарплату

Представляем информационную картину сегодняшнего дня.

Погода стабильна

Уже который день погода в Липецке не поменяется: температура 26-28 градусов и преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Загородной, 1; Космонавтов, 56/2, 58/2, 58/3, 64/1, 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 82/1, 82/2 ,82/4, 84, 86, 86/2, 88, 84а, 84/2, 90, 92, 94, 96а, 96б, 94б; Московская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а; Циолковского, 2, 2,/1 , 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 6/2ст1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2.

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В это же время расстанутся с удобствами жители частного сектора на улицах Будённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской. Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Отключение света

В промежутке с 09:00 до 19:00 на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах К.Маркса, Краснознаменной, Кузнечной, Спортивной, на Петровском проезде.

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Пробки

В понедельник мы возвращаемся на рабочие места, а на улицы Липецка возвращаются пробки. Объехать заторы возможно, но для этого необходимо знать дорожную обстановку на данный момент, за которой можно следить в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениям.


Мастер-класс по выжиганию

Выжигание по дереву было одним из наиболее популярных занятий школьников в СССР. Сейчас этот промысел незаслуженно забыт, но его решили возродить в библиотеке «Эрудит» (9 микрорайон, 18, кв. 47).

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В 10:00 состоится мастер-класс по выжиганию (6+).

Читать Библию

В Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) в 18:00 состоится встреча молодёжного клуба «Верные» (12+).

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Участники устроят совместное чтение Библии совместно с иереем одного из храмов Липецкой области.

Конкурс чтецов

В Липецкой области стартовал приём заявок на конкурс чтецов «Сила звонкого слова» по творчеству Сергея Есенина.

Центральная библиотечная система соберёт жюри, которое будет оценивать чтение произведений поэта. Конкурс проходит в 3-х возрастных группах: младшей – 1-4 класс; средней – 5-8 класс; старшей – 9-11 классы, студенты училищ, лицеев, вузов (до 22 лет).

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Скачать бланк заявки и согласие на обработку персональных данных, а также подробнее ознакомиться с условиями состязания можно по ссылке. Заполненные документы следует направлять до 17 сентября на адрес электронной почты eseninkonkurs@yandex.ru.

Итоги конкурса подведут 3 октября в День рождения Сергея Есенина в Центральной городской библиотеке, которая носит имя поэта.

Клуб городского жителя

Офис «Клуба городского жителя» открылся в Липецке на улице Пролетарской. 5. Здесь ждут председателей советов домов, ТОСов, инициативных групп и просто активных горожан.

На площадке Клуба будут проходить встречи и семинары активистов домов и горожан с представителями органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих компаний на различные темы сферы ЖКХ и благоустройства, а также по другим насущным вопросам. Кроме того, каждые вторник и четверг здесь будут проводить приемы эксперты.

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Одна из инициаторов создания клуба спикер городского Совета Евгения Фрай

Стать членом Клуба можно заполнив заявление и отправив его скан на электронную почту lipetsk_club@mail.ru. Также заявление можно заполнить в городском Совете депутатов с 8:30 до 17:30 в будний день. Телефон для консультации 8-903-028-03-14. Записаться на прием в «Клуб городского жителя» можно по телефону (4742) 26-15-16.

Как бороться с «серой зарплатой»

Юрист SuperJob Александр Южалин в очередной раз напомнил, что серая зарплата – это плохо. Мол, деньги в конверта приведут к маленькой пенсии, если вы до неё доживёте, у вас будут меньше отпускные и больничные, вас могут просто кинуть в один преясный момент и не заплатить.

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Юрист дал несколько советов, как избежать серых выплат: внимательно читать трудовой договор и отказываться на собеседовании от такой формы оплаты труда.

А что делать, если вам уже платят неофициальную зарплату?

— Первым делом обратитесь к работодателю напрямую и попросите перевести все выплаты в «белую» зарплату. Если руководитель вас ценит, есть вероятность, что он согласится.

— Если работодатель не соглашается на это добровольно, можно переходить к другим действиям: обращаться с жалобой в налоговую, инспекцию труда или с иском в суд. Но в этом случае нужно будет предоставить доказательства выплаты серой зарплаты: письма из рабочей почты, сообщения из мессенджеров, фотографии — все, что угодно. Такой способ может помочь, но есть жирный минус: отношения с компанией будут испорчены.

Отзывы в Интернете

7 из 10 липчан оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете, выяснили в Superjob. 57% жителей региона делятся своим опытом о товаре, если удовлетворены покупкой, 15% — если нет.

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Граждане в возрасте от 35—44 лет чаще остальных пишут как позитивные, так и разгромные отзывы: «Уметь надо в этой жизни благодарить людей»; «Оставляю и положительные, и реальные отзывы, имею активную позицию по отзывам».

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной.

Дорогие липчане! Началась уже вторая неделя осени. Нас ждёт очередной насыщенный день, но не бросайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Смит
11 минут назад
"Юрист дал несколько советов, как избежать серых выплат: внимательно читать трудовой ... и отказываться на собеседовании от такой формы оплаты труда." * И искать новую работу "Если работодатель не соглашается на это добровольно, можно переходить к другим действиям: обращаться с жалобой в налоговую, инспекцию труда или с иском в суд". *И вообще забыть про работу. Ибо с таким послужным списком потом ни один работодатель не возьмёт.
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Иваныч
51 минуту назад
При союзе головы никто не ломал насчёт пенсии,знали что она будет, а сейчас все в частных руках,даже пенсии в негосударственных фондах хранятся , плюс повышение пенсионного возраста. Почему наше государство не борется с серыми зп? Да потому что чихало оно на нас, сдох в 64 , считай все отчисления подарил.
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Электорат
сегодня, 08:20
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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