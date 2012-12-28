Сегодня в Липецке: что липчане пишут о маркетплейсах, лайфхаки, как заставить работодателя платить «белую» зарплату

Представляем информационную картину сегодняшнего дня.

Уже который день погода в Липецке не поменяется: температура 26-28 градусов и преимущественно без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Загородной, 1; Космонавтов, 56/2, 58/2, 58/3, 64/1, 64/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 74, 82/1, 82/2 ,82/4, 84, 86, 86/2, 88, 84а, 84/2, 90, 92, 94, 96а, 96б, 94б; Московская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а; Циолковского, 2, 2,/1 , 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 6/2ст1, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2.









В промежутке с 09:00 до 19:00 на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах К.Маркса, Краснознаменной, Кузнечной, Спортивной, на Петровском проезде.









Выжигание по дереву было одним из наиболее популярных занятий школьников в СССР. Сейчас этот промысел незаслуженно забыт, но его решили возродить в библиотеке «Эрудит» (9 микрорайон, 18, кв. 47).









В Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) в 18:00 состоится встреча молодёжного клуба «Верные» (12+).









Центральная библиотечная система соберёт жюри, которое будет оценивать чтение произведений поэта. Конкурс проходит в 3-х возрастных группах: младшей – 1-4 класс; средней – 5-8 класс; старшей – 9-11 классы, студенты училищ, лицеев, вузов (до 22 лет).













Скачать бланк заявки и согласие на обработку персональных данных, а также подробнее ознакомиться с условиями состязания можно по ссылке . Заполненные документы следует направлять до 17 сентября на адрес электронной почты eseninkonkurs@yandex.ru





Итоги конкурса подведут 3 октября в День рождения Сергея Есенина в Центральной городской библиотеке, которая носит имя поэта.







Клуб городского жителя





Офис «Клуба городского жителя» открылся в Липецке на улице Пролетарской. 5. Здесь ждут председателей советов домов, ТОСов, инициативных групп и просто активных горожан.







На площадке Клуба будут проходить встречи и семинары активистов домов и горожан с представителями органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих компаний на различные темы сферы ЖКХ и благоустройства, а также по другим насущным вопросам. Кроме того, каждые вторник и четверг здесь будут проводить приемы эксперты.











Одна из инициаторов создания клуба спикер городского Совета Евгения Фрай







Юрист SuperJob Александр Южалин в очередной раз напомнил, что серая зарплата – это плохо. Мол, деньги в конверта приведут к маленькой пенсии, если вы до неё доживёте, у вас будут меньше отпускные и больничные, вас могут просто кинуть в один преясный момент и не заплатить.















Юрист дал несколько советов, как избежать серых выплат: внимательно читать трудовой договор и отказываться на собеседовании от такой формы оплаты труда.







А что делать, если вам уже платят неофициальную зарплату?





— Если работодатель не соглашается на это добровольно, можно переходить к другим действиям: обращаться с жалобой в налоговую, инспекцию труда или с иском в суд. Но в этом случае нужно будет предоставить доказательства выплаты серой зарплаты: письма из рабочей почты, сообщения из мессенджеров, фотографии — все, что угодно. Такой способ может помочь, но есть жирный минус: отношения с компанией будут испорчены.







Отзывы в Интернете





7 из 10 липчан оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете, выяснили в Superjob. 57% жителей региона делятся своим опытом о товаре, если удовлетворены покупкой, 15% — если нет.











Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной.



