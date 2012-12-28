Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Общество
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сегодня, 18:34
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Явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 54,5%
Дистанционно проголосовали 93,02%
На участки в регионе пришли 51,48% избирателей.
Через систему ДЭГ проголосовали 93,02% избирателей от общего количества подавших заявки.», –сообщили в правительстве Липецкой области.
Избирательные участки закроются в 20.00. Ближе к ночи станут известны первые результаты выборов.
Явка на прошлых губернаторских выборах составила 47,1%. Но выборы проводились один день.
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