Явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 54,5%

Дистанционно проголосовали 93,02%

«Общая явка на выборах губернатора Липецкой области на 18:00 8 сентября составила 54,5% с учётом избирателей, которые воспользовались системой ДЭГ.На участки в регионе пришли 51,48% избирателей.Через систему ДЭГ проголосовали 93,02% избирателей от общего количества подавших заявки.», –сообщили в правительстве Липецкой области.Избирательные участки закроются в 20.00. Ближе к ночи станут известны первые результаты выборов.Явка на прошлых губернаторских выборах составила 47,1%. Но выборы проводились один день.