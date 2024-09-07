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Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Происшествия
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сегодня, 16:39
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В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Тело погибшего снимали пожарные с помощью автолестницы.
Трагедия случилась сегодня на улице Хренникова. Как сообщают в соцсетях, мужчина лет 30 на вид упал с одного из верхних этажей дома.
При падении он упал на козырёк, пробил лист железа, отпружинил и снова грянулся о козырёк. На место кроме полицейских прибыли и пожарные, который сняли тело с козырька при помощи автолестницы.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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