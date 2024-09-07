В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда

Тело погибшего снимали пожарные с помощью автолестницы.

Трагедия случилась сегодня на улице Хренникова. Как сообщают в соцсетях, мужчина лет 30 на вид упал с одного из верхних этажей дома.

При падении он упал на козырёк, пробил лист железа, отпружинил и снова грянулся о козырёк. На место кроме полицейских прибыли и пожарные, который сняли тело с козырька при помощи автолестницы.Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.