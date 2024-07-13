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сегодня, 06:00
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Сегодня в Липецке: липчанам бесплатно покажут кино и откроют несколько выставок

Всё о главный событиях первой пятницы осени.

Веет прохладой

С каждым днём температура в Липецке падает на 1-2 градуса, сегодня она составит уже 23-25 градусов. По-прежнему день пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Катукова, 4, 8, 10, 12, 14; Меркулова, 43, 51а, 55, 57; а также на проспектах 60 лет СССР, 3, 5, 7, 15, 21, 9, 11, 11а; Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.

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С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с удобствами в зданиях на улицах Коммунальной, 10, 12; Фрунзе, 30, 32; а также жители частного сектора на улицах Будённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 перестанут гореть лампочки из-за ремонта на сетях на улице Спортивной, а также на проездах Товарном и Универсальном; с 14:00 до 17:00 – на улицах Волгоградской, Дачной, Декабристов, Донской, Ильича, Профсоюзной, Студенческой, Тургенева.

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В промежутке с 09:00 до 19:00 по причине монтажа приборов учёта отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах Артёма, Барашева, Игнатьева, Коммунальной, Липовской, Первомайской, Семашко, Ферросплавной, на площади Коммунальной, на проспекте Мира.

Пробки

Пятница-проказница любит шалить и на дорогах, на которых сегодня со второй половины дня будет не пройти и не проехать. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: подскажут, где самые большие заторы и помогут по возможности их объехать.


И бесплатно покажут кино…

Главная фишка сегодняшнего дня - кинопоказы в рамках проекта «Семейное кино». Увидеть мультики и фильмы можно в течение всего дня в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18). Вот расписание:

10:00 «Фея и белый кит». Китай, 2023. Мультфильм (6+).


12:00 «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Фэнтези (6+).


14:00 «Катя-Катя» Россия, 2023. Военный, мелодрама (12+).


16:00 «Квест». Россия, 2023. Приключения (12+).


18:00 «Человек ниоткуда» Россия, 2023. Фантастика (12+).


Все показы бесплатные.

Кино под открытым небом

А возле ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 13) сегодня в 19:00 можно посмотреть кино на свежем воздухе. Показывать будут семейную комедию «Секретарь Деда Мороза». Россия, 2023. Режиссёр Денис Баженов (6+).

Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются разнообразные неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза. Молодой человек, представившийся Тимофеем, обещает, что исполнит любое новогоднее желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки.

В ролях: Денис Баженов, Екатерина Губанова, Ирина Подгорная.


Мастер-классы

А ещё в ДК «Рудничном» сегодня состоятся творческие мастер-классы. В 17:30 урок по созданию акварельной открытки (6+).

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А в 18:00 мастер-класс «Кофейная гризайль» (16+).

Кроме того, в филиале дворца культуры на улице Одоевского, 10 состоится мастер-класс по созданию рисунка на камнях (6+).

Джазовая классика

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли коллег из Калининграда. Сегодня в 19:00 артисты калининградского областного музыкального театра представят музыкальную комедию «Любовь в стиле джаз» (16+).

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Постановка по оскароносной классике мирового кинематографа «В джазе только девушки», которую в своё время снял легендарный Билли Уайлдер с непревзойденной Мэрилин Монро в главной роли.
Два музыканта Джо и Джерри становятся свидетелями разборок гангстерских группировок. Чтобы скрыться от опасности, они решают, переодевшись в девушек, бежать во Флориду. Дело в том, что единственное место, куда их взяли на работу — это джазовая женская группа. Теперь их зовут Дафна и Джозефина. Казалось бы, кто заподозрит двух инструменталисток женского музыкального ансамбля в том, что они мужчины? Маскировка идеальна. Всё идёт по плану…

Музей откроют песнями

Липецкий художественный музей имени В.С.Сорокина (ул. Ленина, 2) сегодня торжественно открывает сезон. По этому случаю в 18:00 в его стенах состоится концерт «Музыкальные вечера в Дом мастера» (12+).

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Перед гостями выступят солисты Липецкой филармонии Игорь Пронин, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова, концертмейстер Ольга Пронина.

«Движение света»

В Липецком историко-культурном музее (ул. Ксмонавтов, 2) в 17:00 начнётся торжественное открытие выставки «Движение света».

На выставке представлены 100 работ – живопись, витражи и мебель ручной работы. Авторы всех произведение – семейный дуэт художников Михаила и Анны Кононыхиных; каждое произведение – это результат их совместного труда.

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Фото vk.com/likm48

Михаил (1988 г.р.) и Анна (1991 г.р.) – выпускники липецкого худграфа, известные художники, которые выставлялись во многих городах России. Кроме картин создают уникальные предметы интерьера.

Выставка продлится до 27 октября.

Легендарный скульптор

В музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) в 16:00 откроют выставку работ Юрия Гришко (6+).

Гришко (1935 – 2018 гг.) – полажуй, самый известный скульптор Липецкой области. Автор памятников А.Вермишеву и И.Бунину в Ельце А.Пушкину. В.Скороходову в Липецке и многих других знаковых произведений.

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В его творческой мастерской выставят работы из запасников Липецкого краеведческого музей.

Декоративный реализм

В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 откроют выставку «Декоративный реализм» липецкого художника Евгения Сальникова (6+).

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В этом сентябре Евгению Павловичу Сальникову 87 лет. Основу выставки составляют картины большого формата из запасников галереи. Сам художник назвал отобранные для экспозиции полотна «фантазийными пейзажами в стиле реализма».

Вход в галерею свободный.

Волейбол (6+)

В Липецке продолжаются игры Кубка России по волейболу среди женских команд. Сегодня в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского 1в) на трафлекс вновь выйдут наши волейболистки: в 18:00 «Липецк» встретится с воспитанницами Московской волейбольной академии.

В активе соперника – одна победа и одно поражение в турнире, наши девчата пока провели один матч и победили. Сегодня команда Александра Горбаткова планирует продолжить выигрышную серию.

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А в 15:30 представительницы Суперлиги из краснодарского «Динамо» разберут на кусочки дубль калининградского «Локомотива».

Дорогие липчане! У нас и по пятницам ослабевает поток новостей и за ними нужно внимательно следить. За новости в нашем регионе уже почти два десятилетия отвечает GOROD48, который давно заслужил репутацию электронного имени Липецка. Просто заходите на сайт время от времени и крутите ленту. Всё самое главное и интересное вы всегда оперативно найдёте у нас. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Да уж
сегодня, 09:01
Так и не удалось покататься на вашем новом Липецком трамвае. Ждала около центрального рынка на остановке, оказалось, там трамваи уже не ходят.)
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Электорат
сегодня, 08:09
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Э
сегодня, 09:02
Очень сладкие? Пробовал?
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