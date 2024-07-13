Сегодня в Липецке: липчанам бесплатно покажут кино и откроют несколько выставок

Всё о главный событиях первой пятницы осени.

С каждым днём температура в Липецке падает на 1-2 градуса, сегодня она составит уже 23-25 градусов. По-прежнему день пройдёт без осадков.









С 9:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Катукова, 4, 8, 10, 12, 14; Меркулова, 43, 51а, 55, 57; а также на проспектах 60 лет СССР, 3, 5, 7, 15, 21, 9, 11, 11а; Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132.









С 8:00 до 18:00 перестанут гореть лампочки из-за ремонта на сетях на улице Спортивной, а также на проездах Товарном и Универсальном; с 14:00 до 17:00 – на улицах Волгоградской, Дачной, Декабристов, Донской, Ильича, Профсоюзной, Студенческой, Тургенева.









Пятница-проказница любит шалить и на дорогах, на которых сегодня со второй половины дня будет не пройти и не проехать. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: подскажут, где самые большие заторы и помогут по возможности их объехать.





Главная фишка сегодняшнего дня - кинопоказы в рамках проекта «Семейное кино». Увидеть мультики и фильмы можно в течение всего дня в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18). Вот расписание:





10:00 «Фея и белый кит». Китай, 2023. Мультфильм (6+).









12:00 «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Фэнтези (6+).









14:00 «Катя-Катя» Россия, 2023. Военный, мелодрама (12+).











16:00 «Квест». Россия, 2023. Приключения (12+).









18:00 «Человек ниоткуда» Россия, 2023. Фантастика (12+).













Невезучая девушка Лиза ненавидит Новый год — каждый раз в канун праздника у нее случаются разнообразные неприятности. Но однажды появляется незнакомец, который утверждает, что он — секретарь Деда Мороза. Молодой человек, представившийся Тимофеем, обещает, что исполнит любое новогоднее желание Лизы, и она загадывает встретить Новый год с любимым мужчиной. Проблема в том, что у Лизы его нет, а требования к будущему жениху очень высоки.





В ролях: Денис Баженов, Екатерина Губанова, Ирина Подгорная.









Мастер-классы





А ещё в ДК «Рудничном» сегодня состоятся творческие мастер-классы. В 17:30 урок по созданию акварельной открытки (6+).

















Кроме того, в филиале дворца культуры на улице Одоевского, 10 состоится мастер-класс по созданию рисунка на камнях (6+).

Джазовая классика





В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли коллег из Калининграда. Сегодня в 19:00 артисты калининградского областного музыкального театра представят музыкальную комедию «Любовь в стиле джаз» (16+).



















Музей откроют песнями





Липецкий художественный музей имени В.С.Сорокина (ул. Ленина, 2) сегодня торжественно открывает сезон. По этому случаю в 18:00 в его стенах состоится концерт «Музыкальные вечера в Дом мастера» (12+).











В Липецком историко-культурном музее (ул. Ксмонавтов, 2) в 17:00 начнётся торжественное открытие выставки «Движение света».





На выставке представлены 100 работ – живопись, витражи и мебель ручной работы. Авторы всех произведение – семейный дуэт художников Михаила и Анны Кононыхиных; каждое произведение – это результат их совместного труда.











Фото vk.com/likm48







Выставка продлится до 27 октября.





Легендарный скульптор



Гришко (1935 – 2018 гг.) – полажуй, самый известный скульптор Липецкой области. Автор памятников А.Вермишеву и И.Бунину в Ельце А.Пушкину. В.Скороходову в Липецке и многих других знаковых произведений.









В его творческой мастерской выставят работы из запасников Липецкого краеведческого музей.



В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 откроют выставку «Декоративный реализм» липецкого художника Евгения Сальникова (6+).













В этом сентябре Евгению Павловичу Сальникову 87 лет. Основу выставки составляют картины большого формата из запасников галереи. Сам художник назвал отобранные для экспозиции полотна «фантазийными пейзажами в стиле реализма».









Волейбол (6+)



В Липецке продолжаются игры Кубка России по волейболу среди женских команд. Сегодня в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского 1в) на трафлекс вновь выйдут наши волейболистки: в 18:00 «Липецк» встретится с воспитанницами Московской волейбольной академии.





В активе соперника – одна победа и одно поражение в турнире, наши девчата пока провели один матч и победили. Сегодня команда Александра Горбаткова планирует продолжить выигрышную серию.













А в 15:30 представительницы Суперлиги из краснодарского «Динамо» разберут на кусочки дубль калининградского «Локомотива».

С 10:00 и до конца ремонта расстанутся с удобствами в зданиях на улицах Коммунальной, 10, 12; Фрунзе, 30, 32; а также жители частного сектора на улицах Будённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.В промежутке с 09:00 до 19:00 по причине монтажа приборов учёта отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах Артёма, Барашева, Игнатьева, Коммунальной, Липовской, Первомайской, Семашко, Ферросплавной, на площади Коммунальной, на проспекте Мира.Все показы бесплатные.А возле ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 13) сегодня в 19:00 можно посмотреть кино на свежем воздухе. Показывать будут семейную комедию «Секретарь Деда Мороза». Россия, 2023. Режиссёр Денис БаженовА в 18:00 мастер-класс «Кофейная гризайль»Постановка по оскароносной классике мирового кинематографа «В джазе только девушки», которую в своё время снял легендарный Билли Уайлдер с непревзойденной Мэрилин Монро в главной роли.Два музыканта Джо и Джерри становятся свидетелями разборок гангстерских группировок. Чтобы скрыться от опасности, они решают, переодевшись в девушек, бежать во Флориду. Дело в том, что единственное место, куда их взяли на работу — это джазовая женская группа. Теперь их зовут Дафна и Джозефина. Казалось бы, кто заподозрит двух инструменталисток женского музыкального ансамбля в том, что они мужчины? Маскировка идеальна. Всё идёт по плану…Перед гостями выступят солисты Липецкой филармонии Игорь Пронин, Наталья Плюснина, Галина Овсянникова, концертмейстер Ольга Пронина.Михаил (1988 г.р.) и Анна (1991 г.р.) – выпускники липецкого худграфа, известные художники, которые выставлялись во многих городах России. Кроме картин создают уникальные предметы интерьера.В музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) в 16:00 откроют выставку работ Юрия ГришкоВход в галерею свободный.