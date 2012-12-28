45-летний липчанин украл у ребёнка велосипед

И получил 320 часов обязательных работ.

Правобережный районный суд приговорил 45-летнего липчанина к 320 часам обязательных работ за кражу велосипеда у ребёнка (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ).По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 5 июня этого года мужчина украл велосипед за 17 тысяч рублей c площадки первого этажа многоквартирного дома по улице Опытной. Велосипед он продал в тот же день на соседней улице незнакомому мужчине всего за тысячу рублей.В суде мужчина признал вину и раскаялся.