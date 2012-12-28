Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: садоводческие автобусы сократят, треть липчан согласна на серую зарплату, школа вызывает отвращение
Происшествия
143
38 минут назад
45-летний липчанин украл у ребёнка велосипед
И получил 320 часов обязательных работ.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 5 июня этого года мужчина украл велосипед за 17 тысяч рублей c площадки первого этажа многоквартирного дома по улице Опытной. Велосипед он продал в тот же день на соседней улице незнакомому мужчине всего за тысячу рублей.
В суде мужчина признал вину и раскаялся.
0
0
1
0
1
Комментарии