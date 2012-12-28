Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей

Теперь оба подозреваемые по делам о грабеже и краже.

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Полицейские раскрыли грабеж на улице Звездной: вечером 27 августа у 57-летнего жителя Липецка отняли сумку с телефоном, а потом с его банковского счета исчезли 15 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 43-летний и 33-летний липчане.Во время следственных действий один из них рассказал полицейским, что прогуливался со своим знакомым и девушкой. На улице Звездной они увидели сидящего на тротуаре мужчину и вместе с товарищем решили его ограбить.«Нанеся несколько ударов потерпевшему, они отобрали сумку и ушли. Войдя в банковское приложение, установленное в телефоне потерпевшего, они похитили с банковского счёта 15000 рублей, после чего продали похищенный телефон третьему лицу за 1500 рублей. Вырученные деньги потратили», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.В отношении товарищей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Оба на время следствия арестованы.