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Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 14:44
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Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Теперь оба подозреваемые по делам о грабеже и краже.
Во время следственных действий один из них рассказал полицейским, что прогуливался со своим знакомым и девушкой. На улице Звездной они увидели сидящего на тротуаре мужчину и вместе с товарищем решили его ограбить.
«Нанеся несколько ударов потерпевшему, они отобрали сумку и ушли. Войдя в банковское приложение, установленное в телефоне потерпевшего, они похитили с банковского счёта 15000 рублей, после чего продали похищенный телефон третьему лицу за 1500 рублей. Вырученные деньги потратили», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
В отношении товарищей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Оба на время следствия арестованы.
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