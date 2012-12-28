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сегодня, 14:44
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Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей

Теперь оба подозреваемые по делам о грабеже и краже.

Полицейские раскрыли грабеж на улице Звездной: вечером 27 августа у 57-летнего жителя Липецка отняли сумку с телефоном, а потом с его банковского счета исчезли 15 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны 43-летний и 33-летний липчане.

Во время следственных действий один из них рассказал полицейским, что прогуливался со своим знакомым и девушкой. На улице Звездной они увидели сидящего на тротуаре мужчину и вместе с товарищем решили его ограбить. 

«Нанеся несколько ударов потерпевшему, они отобрали сумку и ушли. Войдя в банковское приложение, установленное в телефоне потерпевшего, они похитили с банковского счёта 15000 рублей, после чего продали похищенный телефон третьему лицу за 1500 рублей. Вырученные деньги потратили», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В отношении товарищей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Оба на время следствия арестованы.

грабеж
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
...
22 минуты назад
А женщину как соучастницу почему не привлекли? Если бы она была законопослушным гражданином то должна была сообщить о совершенном преступлении
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Бабушка Ненила
23 минуты назад
Ст.162 ч.2 УК РФ Разбой группой лиц по сговору - до 10 лет
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мнение народа
26 минут назад
Нечего было сидеть бежать надо было сам виноват
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Елена Яровская
сегодня, 15:10
Кошмар — это не просто кража, это циничный грабеж. Таким даже альтернативы не стоит давать, только тюремный срок. Пусть это будет не продолжительный срок — 6-12 месяцев, но сажать нужно, и тут двух мнений не должно возникать.
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нквд
57 минут назад
За такие действия при Советах от семи лет
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Позитив
сегодня, 15:01
И статью инкриминировать не "Кража", так как здесь на лицо не тайное хищение, тут "Разбой" и никак иначе!!!
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Гость
сегодня, 15:14
Грабёж – открытое хищение, а с нанесением телесных – всё верно, разбой!!!
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преступники
сегодня, 14:59
все тупее и тупее
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Позитив
сегодня, 14:58
А девушка разве не участник грабежа?!
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)))
сегодня, 15:05
ее походу эти типы тоже обменяли
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