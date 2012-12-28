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Здоровье
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сегодня, 11:46
527 снятых с липчан клещей были заражены
Всего от укусов клещей пострадали 3138 человек.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории был доставлен для исследования 2941 клещ, из них 396 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,5%), 125 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,3%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,1%).
В 16% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,5% случаев – на территории садоводческих товариществ, в 63,6% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.
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