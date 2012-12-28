По чесноку: в головках растения спрятали сим-карты для осужденных

За доставку запрещённых предметов осуждённым предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В исправительную колонию №3 по улице Коммунаров в Ельце пытались передать запрещённые предметы осуждённым.Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при досмотре адресованной осуждённому продуктовой посылки были обнаружены три сим-карты операторов сотовой связи, спрятанные ухищренным способом внутри головок чеснока.Проводится проверка. Напомним, за доставку запрещённых предметов осуждённым предусмотрена административная и уголовная ответственность.