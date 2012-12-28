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Происшествия
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14 минут назад
По чесноку: в головках растения спрятали сим-карты для осужденных
За доставку запрещённых предметов осуждённым предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, при досмотре адресованной осуждённому продуктовой посылки были обнаружены три сим-карты операторов сотовой связи, спрятанные ухищренным способом внутри головок чеснока.
Проводится проверка. Напомним, за доставку запрещённых предметов осуждённым предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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