На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

30 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям почти двух десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, № 1 по улице Киевской, № 83 по улице Депутатской, № 57 по проспекту Победы, № 1а в переулке Вишневом, также без холодной воды в этот промежуток останутся жители частного сектора улиц Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, Российской, Солнечной, Депутатской, Чкалова, Воровского, Володарского, переулка Верещагина.Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Российская, 45, улица Киевская, 1 также воду подвезут по заявкам потребителей.После окончания работ возможно повышение мутности воды.