Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Погода в Липецке
859
сегодня, 17:09
1
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
30 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям почти двух десятков улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Российская, 45, улица Киевская, 1 также воду подвезут по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1
0
0
1
0
Комментарии (1)