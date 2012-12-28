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На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
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859
сегодня, 17:09
1

На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

30 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат жителям почти двух десятков улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, № 1 по улице Киевской, № 83 по улице Депутатской, № 57 по проспекту Победы, № 1а в переулке Вишневом, также без холодной воды в этот промежуток останутся жители частного сектора улиц Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, Российской, Солнечной, Депутатской, Чкалова, Воровского, Володарского, переулка Верещагина. 

Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Российская, 45, улица Киевская, 1 также воду подвезут по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (1)

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Катя
сегодня, 20:42
Отключили холодную воду на ул Индустриальная,звонишь в аварийку, хамят и бросают трубку. Нет воды , уже почти 9 час вечера
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