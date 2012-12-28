В Липецке на 8 месяцев раньше срока сдали две реконструированные школы

День знаний в родных пенатах встретят ученики 33-й и 46-й школ.

Таких новостей сейчас мало: подрядчики мэрии на восемь месяцев раньше срока реконструировали две школы в Липецке, 33-ю и 46-ю! Согласно контрактам, их должны были сдать в конце декабря, но каждая их них откроет свои двери учащимся уже в следующий понедельник.МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с подрядчиками реконструкции этих двух общеобразовательных учреждений в феврале. В случае с 33-й школой на бульваре Шубина исполнителем работ стало уже хорошо известное мэрии воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой» — в прошлом году организация построила в Липецке два детских сада — в микрорайонах «Университетский» и «Взлетный». Со стартовой цены контракта в 217 937 394 рублей на реконструкцию школы компания скинула миллион. 46-ю школу на улице Титова взялось обновить липецкое ООО «Тепломонтажстрой», которое в прошлом году провело полный апгрейд школы №63. Эта компания сбросила с начальной цены контракта в 189 101 872 рублей всего 100 тысяч. Комплекс работ в них был почти одинаковым: общестроительные работы, замена систем водоснабжения и канализации, отопления, электрики и вентиляции. Разницу в цене работ определило то, что площадь школы в 24 микрорайоне составляет без малого 9 000 кв.м, а школы на Титова — 4 100.Тогда, в феврале, председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова заявила, что в договорах с подрядчиками были указаны максимально возможные, с запасом, сроки работ, и что заказчик не будет против, если строители ускорятся. И вот результат: каждый их подрядчиков закончил работы на четыре месяца раньше!Накануне Дня знаний глава Липецка Роман Ченцов проверил, можно ли было настолько быстро выполнить подряды, чтобы не потерять в качестве. Первым объектом его осмотра стала 46-я школа 1967 года постройки.— Все у нас получилось! — отрапортовала мэру Светлана Бедрова. - До конца этой недели уложим асфальт во дворе — и все!Однако Роман Ченцов лично обошел школу как внутри, так и снаружи. Внутри для покрытия стен общих помещений подрядчик использовал штукатурку-«короед», в классах поклеил обои под покраску. На полах появился керамогранит и новый линолеум, в кухне и столовой — новое оборудование, в классах — новая мебель и интерактивные доски. Мэр обратил внимание на необычные фальшпанели, за которыми спрятаны батареи отопления, — на них прорезан номер школы.В школе мэр встретил трех девочек-второклассниц. Софья, Вероника и Доминика решили помочь своему учителю отмывать свой класс от строительной пыли.— Грустно, что закончилось лето, — признались девчонки. — Но здорово, что теперь у нас — новый класс и новая школа!На фасаде школы появился и новый огромный номер. По периметру вокруг образовательного учреждения старый растрескавшийся асфальт строитель поменяли на тротуарную плитку.— Досыпьте чернозема под деревья, он туда просто просится. А под окнами первого этажа с фасада посадите розы, — попросил мэр представителя заказчика, заместителя городского управления строительства Ирину Будюкину.Ирина Буркина рассказала, что на благоустройство территории вокруг школы по допконтракту добавлены 13 млн рублей. А на новый школьный стадион в этой и 33-й школе мэрия только на этой неделе получила от губернатора еще 55 миллионов. «Подрядчик хотел построить стадион в 46-й школе весной следующего года, но передумал, заявил, что сделает его уже этой осенью». Роман Ченцов посоветовал быть внимательными к погоде, поскольку в дождь или заморозки невозможно без потери качества уложить резиновое покрытие.У 33-й школа в 24 микрорайоне также появится новый стадион — старый давно не выдерживает никакой критики. Но это — новый контракт, о котором сказала Ирина Буркина. По тому, который предусматривал реконструкцию школы 1992 года постройки, все работы уже закончены. Мелкие недоделки — немного плитки во дворе, межкомнатные двери, там подштукатурить, тут подкрасить — подрядчик обязался устранить к концу этой недели, чтобы уже в понедельник, 2 сентября, школьники ахнули, войдя в новую школу.Уже на входе здание впечатляет: новый пол в широкоформатной плитке, искусственная зелень в настенных инсталляциях, фотографии известных видов Липецка по бокам бетонной арки, под которой, в цокольном этаже, находится раздевалка.— Моя дизайнерская мысль, — похвасталась Светлана Бедрова.Но в актовом зале мэр нее увидел новых кресел. Оказалось, что они заказаны, но поставщик подвезет их позднее, ведь контракт предполагал, что из этой школы строители уйдут к 15 декабря. «Ничего, пока поставим тут обычные стулья», — говорит председатель департамента.Одной из ключевых деталей реконструкции можно считать обновленный спортзал. Фишкой школ такого проекта были стеклянные элементы крыши. Из-за этого днем в спортзале не нужно пользоваться искусственным освещением. Это же, как оказалось, стало минусом 33-й школы — вода от дождя и тающего снега капала на головы школьникам. Теперь эта проблема решена. Строители полностью поменяли старое растрескавшееся от времени уплотнение стекол на новое, герметичное.Мэр обратил внимание на кабинет труда для мальчиков. В нем вот-вот установят несколько станков для работы по металлу и дереву. «Наконец-то мальчишки начнут получать необходимые в жизни навыки, — сказал Роман Ченцов.— Подрядчики сдают школы раньше срока. И без брака. К качеству выполненных работ у меня претензий нет. Есть мелкие недоделки типа сколов или наплывов штукатурки, но подрядчики их устранят. Плитка положена неплохо даже на улице — под ногами не прыгает. Я доволен. Уверен, что ребятишкам будет в новых стенах удобно, хорошо. Этим школам нужно было дать вторую жизнь, так как они морально устарели. Моя задача как главы города — создавать молодежи максимуму условий, чтобы у молодых семей с детьми не было желания куда-то переезжать. Хороший детский сад и хорошая школа по внешнему облику, по внутреннему содержанию, по качеству воспитания и образования — это же базовые потребности. Скажем откровенно, и педагогам в новых стенах работается лучше, — сказал глава города.Почему мэрия так спешила сдать эти две школы к началу нового учебного года? Потому, что этим летом большой ремонт пришел еще в три школы Липецка: 1-ю, 6-ю и 70-ю. Их учеников и учителей на время реконструкции временно распределили по другим школам. «Поэтому держать в ремонте 33-ю и 46-ю школы до декабря мы просто не имели морального права, чтобы не уплотнять и без того некоторые вынужденно переполненные школы», — сказал Роман Ченцов.