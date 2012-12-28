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вчера, 22:57

Ежегодно проверку на вшивость не проходят до тысячи липчан

До 700 заболевших педикулезом – это дети.

В Липецкой области остается актуальной проблема заболеваемости педикулезом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за год регистрируются от 200 до 1000 случаев заболевания, в том числе 150-700 заболевших — это дети.

Педикулез (вшивость) – это паразитарное заболевание кожи, возбудителем которого является человеческая вошь — мелкое насекомое, паразитирующее на коже и одежде. Проявляется педикулез, в основном, зудом в месте укусов вшей (зуд кожи головы, зуд в области половых органов).

На человеке паразитируют три вида вшей: платяная, живёт в складках белья и другой одежды, особенно в швах, головная, которая живёт и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени и лобковая, живёт в волосах лобка, бровей, ресниц, усов, подмышечных впадин.

От момента заражения вшами (педикулезом) до первых признаков болезни может пройти несколько недель. За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц.

Заразиться педикулезом можно, померив шапку на рынке, в общественном транспорте, в бассейне, и даже в парикмахерской. Заражение происходит при тесном контакте с человеком, больным педикулезом, при использовании общих предметов: расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей. Выявляется педикулез при обращении за медицинской помощью, при плановом профилактическом осмотре детских образовательных и оздоровительных учреждениях, а также членами семьи.

В период каникул дети, нередко при несоблюдении мер профилактики педикулеза, заражаются вшами, и если родители вовремя не обнаружили и не провели обработку своего ребенка, то такой ребенок приносит педикулез в детское учреждение. К сожалению, не все родители осматривают детей во время каникул, что приводит к заносу и распространению педикулеза в детские сады и школы.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание, что дети с педикулезом отстраняются от посещения образовательных организаций до полного завершения комплекса лечебно – профилактических мероприятий. Прием детей после санации допускается при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза.

вши
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