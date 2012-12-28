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«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
На трех улицах отключат электричество
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Происшествия
2827
сегодня, 10:50
4

Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами

Пока житель Липецка расплачивался, его друг унес пакет с покупками к себе домой.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В преступлении обвиняется неоднократно судимый житель Липецка.

По данным следствия, 18 августа липчанин вместе с товарищем покупал продукты для совместного их потребления. Пока подозреваемый расплачивался за покупки, его товарищ с пакетом продуктов пошел к себе домой.

«Расценив такой поступок как хищение, обвиняемый пришел в квартиру к товарищу и жестоко его избил, причинив многочисленные телесные повреждения, в том числе тупую травму живота, от которых мужчина умер на месте», — рассказали в областном управлении СК.

Рецидивист задержан и заключен под стражу на время следствия. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.

Убийство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Кузя
сегодня, 19:11
Цап-царап... скрепа;))
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Липчанин
сегодня, 19:05
Рецидивист же, законы знает.
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Дотошный
сегодня, 19:04
Если друг оказался вдруг
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ВОЛОНТЁР
сегодня, 16:16
По какой такой неосторожности?
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