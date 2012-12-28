Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами

Пока житель Липецка расплачивался, его друг унес пакет с покупками к себе домой.



СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В преступлении обвиняется неоднократно судимый житель Липецка.По данным следствия, 18 августа липчанин вместе с товарищем покупал продукты для совместного их потребления. Пока подозреваемый расплачивался за покупки, его товарищ с пакетом продуктов пошел к себе домой.«Расценив такой поступок как хищение, обвиняемый пришел в квартиру к товарищу и жестоко его избил, причинив многочисленные телесные повреждения, в том числе тупую травму живота, от которых мужчина умер на месте», — рассказали в областном управлении СК.Рецидивист задержан и заключен под стражу на время следствия. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.