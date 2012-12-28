Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Происшествия
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сегодня, 10:50
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Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Пока житель Липецка расплачивался, его друг унес пакет с покупками к себе домой.
По данным следствия, 18 августа липчанин вместе с товарищем покупал продукты для совместного их потребления. Пока подозреваемый расплачивался за покупки, его товарищ с пакетом продуктов пошел к себе домой.
«Расценив такой поступок как хищение, обвиняемый пришел в квартиру к товарищу и жестоко его избил, причинив многочисленные телесные повреждения, в том числе тупую травму живота, от которых мужчина умер на месте», — рассказали в областном управлении СК.
Рецидивист задержан и заключен под стражу на время следствия. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.
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