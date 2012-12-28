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Происшествия
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вчера, 21:10
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Пожар на Индустриальной потушен: горели три дома
Жертв и пострадавших нет.
Как рассказали в МЧС, горели три жилых дома и надворные постройки: один дом сгорел полностью, у другого выгорели кровля и частично внутренняя отделка дома, в третьем доме сгорела крыша.
Общая площадь пожара составила 350 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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