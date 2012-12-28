На Индустриальной горит жилой дом

Пожарные уже на месте и тушат пламя.



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Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

Вечером 23 августа загорелся жилой дом на улице Индустриальной в Липецке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пламя вспыхнуло в доме № 165.— Причины пожара и площадь возгорания уточняются. В данный момент с огнем борются пожарные расчеты, — сообщили в МЧС.