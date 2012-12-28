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вчера, 17:24
4

На Индустриальной горит жилой дом

Пожарные уже на месте и тушат пламя.

Вечером 23 августа загорелся жилой дом на улице Индустриальной в Липецке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пламя вспыхнуло в доме № 165. 

— Причины пожара и площадь возгорания уточняются. В данный момент с огнем борются пожарные расчеты, — сообщили в МЧС.

Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
МЧС
пожар
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Комментарии (4)

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Качан Эдуард викторович
вчера, 21:09
Служба пожарная работает слабовато
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Влад
вчера, 22:54
Отлично работали. Шесть пожарных машин. Дежурит две скорые. Спасатели. Дом, где жили цыгане, загорелся первым, сразу сильно. Его уже спасать и смысла не было. Остальные два спасли. Ведь пераоочередная задача всегда-не дать распространяться огню. А очаг возгорание тушится, как правило, в последнюю очередь.
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Самвел
вчера, 18:44
Барыги остались без закладок ?
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Очевидеч
вчера, 18:21
Один дом сгорел полностью, и машина. Загорелся второй дом, соседский слева, но его залили. Имущества, конечно, не повезло тоже. Горела, видимо, и хоз постройка справа. Пожарные сломали крышу и залили. На 18 часов первый дом продолжает догорать, остался только кирпичный периметр.
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