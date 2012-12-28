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Происшествия
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вчера, 17:24
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На Индустриальной горит жилой дом
Пожарные уже на месте и тушат пламя.
— Причины пожара и площадь возгорания уточняются. В данный момент с огнем борются пожарные расчеты, — сообщили в МЧС.
Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
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