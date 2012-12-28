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вчера, 16:43
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 24 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители двух десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Западная, 20, переулок Бестужева, 14.
24 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 монтаж приборов учета станет причиной перебоев электроэнергии на улицах Папина, Достоевского, Перова, Студеновской, в Студенческом городке, по проезду Потапова, в переулке Вилкова – отключения составят не более трех часов для отдельного домовладения.
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