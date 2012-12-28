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вчера, 16:43
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На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 24 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители двух десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, №№ 2а, 2б по улице М. Расковой, №№ 10, 12 по улице Лазарева, №№ 2, 4, 6 по улице 9 Мая, №№ 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12 по улице Ферросплавной, №№ 1, вл. 2, 2/1, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 5/1, 5б, 7а на площади Металлургов, №№ 33, 35, 35а, 36, 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 в переулке Бестужева, также частный сектор улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Артема, Долгорукова, переулков макаренко, Рылеева. 
Воду подвезут по адресам: улица Западная, 20, переулок Бестужева, 14. 

24 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 монтаж приборов учета станет причиной перебоев электроэнергии на улицах Папина, Достоевского, Перова, Студеновской, в Студенческом городке, по проезду Потапова, в переулке Вилкова – отключения составят не более трех часов для отдельного домовладения. 

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Комментарии (1)

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Сначала новые
Совет по горячей воде
вчера, 20:06
Переходите на газовые колонки как в ссср. И забываем про отключения. Окупается через год.
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