«Я его построил, я его и сожгу»: не получив деньги на выпивку житель Данкова поджег построенный с его помощью гараж

По уголовной статье «уничтожение чужого имущества» суд назначил поджигателю два года принудительных работ.



41-летнему жителю Данкова, обвиняемому по ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного материального ущерба) назначены два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также с него в пользу потерпевшего взыскана компенсация материального ущерба.Как сообщает прокуратура области, в суде установлено, что в мае прошлого года данковчанин попросил у соседа, которому помогал строить гараж, денег на выпивку, а когда тот отказал, заявил: «я этот гараж построил, я его и сожгу», и выполнил обещание тем же вечером. Он облил бензином деревянную дверь гаража, поджег ее зажигалкой и убежал. Начался пожар, который оперативно потушили пожарные, но огонь успел повредить как сам гараж, так и находившееся в нем имущество. Ущерб от пожара владелец гаража оценил более чем в 150 тысяч рублей.