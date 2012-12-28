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31 минуту назад
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Подруга подкинула проблем: 28-летняя липчанка обманула знакомых на 199 тысяч

Семейная пара попросила женщину помочь с покупкой мебели, а та присвоила деньги.

Следователь отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку направил в суд дело 28-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве. Жертвой преступления стали ее знакомые.

С заявлением о розыске обманувшей их знакомой супруги обратились в полицию этим летом. Пара обратилась к женщина за помощью в покупке мебели, так как та ранее работала в специализированном мебельном магазине. Обсудив детали и сроки сделки через переписку в соцсети, супруги с марта по май перевели знакомой 199 тысяч рублей. Однако женщина под разными предлогами переносила дату поставки и избегала общения с заказчиками. 

«Следствием установлено, что женщина и не собиралась выполнять договоренности, так как в мебельном магазине уже не работала. Полученные деньги она потратила на личные нужды», — рассказали в полиции.

Во время следствия женщина признала вину и вернула супругам часть денег — 27 тысяч рублей. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.

мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Михей
9 минут назад
а мне вот непонятно, разве сейчас дефицит по мебель как в 80-х? какая проблема проехаться по магазинам и просмотреть предложения в интернете?
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Просто
5 минут назад
Мебель сейчас стоит гораздо дороже, чем в 80х. За двести тыс хорошую мебель в магазине не купишь.
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Тетка
11 минут назад
По этой жизни никаким подругам/ друзьям доверять нельзя.Не в СССР живем.Люди стали завистливые, алчные.Или предадут или продадут.Прошло время, когда с открытой дверью жили и пили с одного стакана.
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Коммунист
4 минуты назад
Вы тоже это заметили?
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мозги
22 минуты назад
уже атрофировались у людей.
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