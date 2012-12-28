Подруга подкинула проблем: 28-летняя липчанка обманула знакомых на 199 тысяч

Семейная пара попросила женщину помочь с покупкой мебели, а та присвоила деньги.



Следователь отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку направил в суд дело 28-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве. Жертвой преступления стали ее знакомые.С заявлением о розыске обманувшей их знакомой супруги обратились в полицию этим летом. Пара обратилась к женщина за помощью в покупке мебели, так как та ранее работала в специализированном мебельном магазине. Обсудив детали и сроки сделки через переписку в соцсети, супруги с марта по май перевели знакомой 199 тысяч рублей. Однако женщина под разными предлогами переносила дату поставки и избегала общения с заказчиками.«Следствием установлено, что женщина и не собиралась выполнять договоренности, так как в мебельном магазине уже не работала. Полученные деньги она потратила на личные нужды», — рассказали в полиции.Во время следствия женщина признала вину и вернула супругам часть денег — 27 тысяч рублей. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи УК предусматривает до пяти лет лишения свободы.