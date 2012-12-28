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Происшествия
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15 минут назад
В границах заказника задержали подводного охотника
Полицейские изъяли у мужчины ружье для подводной охоты и незаконно добытую рыбу.
А 18 августа на реке Воронеж у села Грязное Липецкого округа в границах государственного природного зоологического заказника «Колодецкий» был задержан подводный охотник. Полицейские изъяли у мужчины ружье для подводной охоты и незаконно добытую рыбу.
По каждому из этих случаев правоохранительными органами сейчас проводится проверка.
Фото - vk.com/ohotnadzor48
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