В границах заказника задержали подводного охотника

Полицейские изъяли у мужчины ружье для подводной охоты и незаконно добытую рыбу.

На реках Вязовня и Воронеж поймали браконьеров. Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, 17 августа в Данковском районе у села Жуково в акватории реки Вязовня был задержан мужчина с запрещенными орудиями лова и незаконно добытой рыбой.А 18 августа на реке Воронеж у села Грязное Липецкого округа в границах государственного природного зоологического заказника «Колодецкий» был задержан подводный охотник. Полицейские изъяли у мужчины ружье для подводной охоты и незаконно добытую рыбу.По каждому из этих случаев правоохранительными органами сейчас проводится проверка.