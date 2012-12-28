Стоп, снято: ссора с соседом из-за съёмки на телефон обошлась 45-летней женщине в 4000 рублей

Женщина-видеооператор обложила соседа матом и её за это оштрафовали.

26-летний мужчина пожаловался в прокуратуру Елецкого района на оскорбления со стороны соседки.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, вечером 21 мая этого года 26-летний мужчина увидел, как его 45-летняя подвыпившая соседка снимает на камеру сотового телефона гуляющих на детской площадке ребятишек, в том числе и его детей. При этом дети ничего вызывающего не делали и не хулиганили.Тогда отец спросил, для чего она это делает. В ответ женщина обложила мужчину матом в присутствии очевидцев — жены мужчины и других соседей. Тот решил не спускать этого с рук. В результате матерщинница была оштрафована за оскорбление ( по части первой статьи 5.61 КоАП РФ) на 4000 рублей.