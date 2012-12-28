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сегодня, 09:39
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375 снятых с липчан клещей были заражены возбудителями болезни Лайма

А всего клещи покусали почти 3000 человек.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 2999 человек, из них 1373 ребенка (45,8%). При этом более 500 снятых с людей клещей были заразными. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2815 клещей, из них 375 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), (13,3%), 120 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,3%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,1%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует. В 15,3% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,4% случаев – на территории садоводческих товариществ, в 64,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.
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Комментарии (1)

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Безмасочник
сегодня, 10:02
Насчет анаплазмозаи эрлихиоза не знаю, а болезнью Лайма болел недавно после того, как поймал клеща в лесу. Это легкая болезнь, как мне показалось. К врачам я не ходил. Если поймали, надо попить тетрациклинчика по 2 таблетки 3 раза в день - и все быстро пройдет.
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