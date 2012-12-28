На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Здоровье
139
сегодня, 09:39
1
375 снятых с липчан клещей были заражены возбудителями болезни Лайма
А всего клещи покусали почти 3000 человек.
0
0
1
0
0
Комментарии (1)