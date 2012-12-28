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Сегодня на 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду, на 15 — возможны отключения света
Общество
21-летний парень попался на улице с партией гашиша
Происшествия
В понедельник закрывается въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской
Общество
В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
Общество
Жара наступает: в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
817
сегодня, 17:22
3

Жара наступает: в Липецкой области до +33

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается преимущественно без осадков. 20 августа территория региона попадет под влияние атмосферных фронтов очередного атлантического циклона – местами возможен кратковременный дождь с грозой. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 августа — 22-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 20 августа — 25-26 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +28 до +33 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем – от +30 до +32 градусов.
День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году –5 градусов тепла. 

жара
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Адвокат Черный
37 минут назад
Какая прелесть !!! Хотелось бы такую жару,так в далеком 2010 ...Ох и жаркое (во всех смыслах этого слова !!! ) было лето.
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Ваш тренер
сегодня, 20:59
Как же уже надоело лето... Скорее бы осень..
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777
сегодня, 18:02
ЖАРА "на посошок".
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