Жара наступает: в Липецкой области до +33

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается преимущественно без осадков. 20 августа территория региона попадет под влияние атмосферных фронтов очередного атлантического циклона – местами возможен кратковременный дождь с грозой.





Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 августа — 22-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 20 августа — 25-26 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем – от +30 до +32 градусов.День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году –5 градусов тепла.