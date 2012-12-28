Итоги недели: цены.

В конце недели мы опять проверили, изменились ли цены на продукты.Наша корзина дешевых продуктов подорожала на 44 рубля 51 копейку. В основном из-за того, что не нашлось супердешевого сливочного масла.Дорогая корзина также поднялась в цене — на 360 рублей 24 копейки. Тут причина в свинине, цены на которую постоянно скачут.Продолжают дешеветь овощи. Правда, в магазинах можно увидеть совсем несуразные цены. Например, коктейльные эко-томаты дороже 500 рублей за килограмм.Цена на дешевые яйца, которые на прошлой неделе мы нашли по 49, 99 за десяток, снова пробила 50-рублей барьер: в одном из магазинов мы нашли ценник со 154 рублями за 30 штук. Но товара под ним не оказалось. То ли маркетинговый ход, то ли разбирают яйца так быстро, что не успевают подвозить.В другом магазине мы не обнаружили сахар, фасованный по килограмму, в продаже были только пятикилограммовые мешки. Возможно, липчане начали активно делать заготовки.Рыночные продавцы бакалеи жалуются на рост отпускных цен. Особенно их беспокоит цена на рис. Хотя в рознице цены не увеличиваются.— Мы не можем поднимать цены. Иначе у нас никто не будет покупать, — говорят женщины.В одной из торговых сетей мы увидели бананы по 99 рублей 99 копеек. Мера, по всей видимости, вынужденная.Во время изобилия местных фруктов, покупать дорогие заморские нет смысла. В других магазинах, не готовых снижать цены, бананы совсем потеряли товарный вид.— Кто же такие бананы есть будет?! — с возмущением спросила покупательница.На Центральном рынке вновь много клубники и малины. Говорят, местная, ремонтантная. За килограмм ягоды просят 600 рублей.Черешни уже нет. С прилавков магазинов исчезают абрикосы, хотя на рынки их еще достаточно. На Центральном рынке, кстати, выставили еще несколько столов для тех, кто торгует своими овощами и фруктами.