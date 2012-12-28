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1657
сегодня, 10:34
10

Кто же такие бананы есть будет?

Итоги недели: цены.

В конце недели мы опять проверили, изменились ли цены на продукты.

Наша корзина дешевых продуктов подорожала на 44 рубля 51 копейку. В основном из-за того, что не нашлось супердешевого сливочного масла.



Дорогая корзина также поднялась в цене — на 360 рублей 24 копейки. Тут причина в свинине, цены на которую постоянно скачут.



Продолжают дешеветь овощи. Правда, в магазинах можно увидеть совсем несуразные цены. Например, коктейльные эко-томаты дороже 500 рублей за килограмм.



Цена на дешевые яйца, которые на прошлой неделе мы нашли по 49, 99 за десяток, снова пробила 50-рублей барьер: в одном из магазинов мы нашли ценник со 154 рублями за 30 штук. Но товара под ним не оказалось. То ли маркетинговый ход, то ли разбирают яйца так быстро, что не успевают подвозить.



В другом магазине мы не обнаружили сахар, фасованный по килограмму, в продаже были только пятикилограммовые мешки. Возможно, липчане начали активно делать заготовки.



Рыночные продавцы бакалеи жалуются на рост отпускных цен. Особенно их беспокоит цена на рис. Хотя в рознице цены не увеличиваются.

— Мы не можем поднимать цены. Иначе у нас никто не будет покупать, — говорят женщины.

В одной из торговых сетей мы увидели бананы по 99 рублей 99 копеек. Мера, по всей видимости, вынужденная.



Во время изобилия местных фруктов, покупать дорогие заморские нет смысла. В других магазинах, не готовых снижать цены, бананы совсем потеряли товарный вид.

— Кто же такие бананы есть будет?! — с возмущением спросила покупательница.

На Центральном рынке вновь много клубники и малины. Говорят, местная, ремонтантная. За килограмм ягоды просят 600 рублей.



Черешни уже нет. С прилавков магазинов исчезают абрикосы, хотя на рынки их еще достаточно. На Центральном рынке, кстати, выставили еще несколько столов для тех, кто торгует своими овощами и фруктами.


цены
дороже/дешевле
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Хахах
13 минут назад
Да кто? Вы эти бананы будете есть)))
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Гостья
20 минут назад
Сливочного масла по 119 рублей не видела. Но ещё интереснее вопрос, где можно купить яблоки по 40 рублей???
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Вася
37 минут назад
спасибо, было интересно
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Нервная мать
49 минут назад
Масло Лебедянь в Пятерке уже 159 рублей. Картошка в сезон по 43 рубля. А еще обещают рост цен в сентябре на 5-20 процентов.Брюки из целлофана по 3000 стоят. А про шерстяные и речи не веду. Еще сейчас отопление принесут. Положи зубы на полку. А аптека. Не приведи Господь заболеть. Там не сотни рублей, а тысячи с 4 нулями. Цитрамон копеечный по сотне уже.
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Запомните
59 минут назад
Сейчас не возможно вырастить экологическую продукцию.Не протравите ядом,не будет урожая.Везде маркетологи.
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Светлана
сегодня, 12:44
Это статистика из 90-х годов? Хлеб по 11 и 18 рублей когда был? ну вся статистика собственно как обычно - ни о чем
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Внушаемый
сегодня, 12:28
Чем дешевле дешевая корзина ,тем дороже потом лекарства !
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мизантроп
сегодня, 12:45
Че-пу-ха. Нынче и дорогие продукты не гарантируют качества, никто их не проверяет (а те, кто проверяет - в доле:))) Цены растут с той же скорость, что падает качество и количество товара в упаковке :) в последние дни офигивают от сливочного масла...
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Гость
сегодня, 12:23
Где вы такие цены находите? Таких цен нет.
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Гостья1
сегодня, 11:25
Подешевел картофель....?? Продают в ведерках... сверху прекрасный картофель..пересыпали в пакет..есть порченые ,порезанные при копке-с поля и на рынок,не удаляют порченые и повреждённые. Не нравится -не покупайте! Бананы можно отбраковывать а картофель? Продавать можно только качественную продукцию,а некондиция и бракованные овощи по 50 руб за 1 кг??? Подешевели...
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