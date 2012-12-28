Забравшего у пенсионерки 160 000 рублей курьера ждёт новый суд

Липецкий областной суд отменил постановление Октябрьского районного суда о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.

8 августа Липецкий областной суд отменил постановление Октябрьского районного суда от 3 июня этого года о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа обвиняемому в мошенничестве (по части второй статьи 159 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина обвинялся в том, что в марте этого года в мессенджере «Telegram» он согласился участвовать в обмане пенсионеров.15 апреля жертвой телефонных мошенников стала 78-летняя женщина, которая под предлогом оказания медицинской помощи пострадавшей в ДТП родственнице передала обвиняемому 160 000 рублей. Но по решению суда курьер отделался штрафом.Прокуратурой было внесено апелляционное представление, которое удовлетворено. Постановление Октябрьского районного суда отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.