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52 минуты назад
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Избавляясь от лишая, липчанка сожгла руку мазями

Врачам сначала пришлось лечить ожог, затем — лишай.

Жуткую историю самолечения рассказали в областном управлении здравоохранения: пациентка кожно-венерологического диспансера сожгла мазями руку, пытаясь избавиться от лишая.

«Пациентка… вызвала химический ожог стригущего лишая мощнейшими мазями, которые назначила себе сама, пытаясь лечиться и поставив себе диагноз по Интернету. В итоге доктор сначала лечил острый химический дерматит, а потом уже лишай. К счастью, все закончилось хорошо, пациентка выздоровела», — сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области и призвали не заниматься самолечением.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Человечность
35 минут назад
В 1 поликлинике спину не лечат совсем, к неврологу не попасть. Я вот тоже долечилась у терапевта упражнениями, попав в травмпункт. Зато доктора послушала. А попала бы к неврологу, может бы и сказал, что в стадии обострения нельзя упражнения делать. А может и не сказал... Такая бесплатная медицина.
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Марина
38 минут назад
Больше в Липецке нет интересных новостей.Читаешь и диву даешься, цирк отдыхает.
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Гость
44 минуты назад
Врачей нет ,вот и приходится заниматься самолечением.
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Позитив
46 минут назад
Видно, вместе с рукой решила от лишая избавиться!
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