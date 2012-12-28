Избавляясь от лишая, липчанка сожгла руку мазями

Врачам сначала пришлось лечить ожог, затем — лишай.

Жуткую историю самолечения рассказали в областном управлении здравоохранения: пациентка кожно-венерологического диспансера сожгла мазями руку, пытаясь избавиться от лишая.«Пациентка… вызвала химический ожог стригущего лишая мощнейшими мазями, которые назначила себе сама, пытаясь лечиться и поставив себе диагноз по Интернету. В итоге доктор сначала лечил острый химический дерматит, а потом уже лишай. К счастью, все закончилось хорошо, пациентка выздоровела», — сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области и призвали не заниматься самолечением.