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52 минуты назад
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Избавляясь от лишая, липчанка сожгла руку мазями
Врачам сначала пришлось лечить ожог, затем — лишай.
«Пациентка… вызвала химический ожог стригущего лишая мощнейшими мазями, которые назначила себе сама, пытаясь лечиться и поставив себе диагноз по Интернету. В итоге доктор сначала лечил острый химический дерматит, а потом уже лишай. К счастью, все закончилось хорошо, пациентка выздоровела», — сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области и призвали не заниматься самолечением.
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