Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Общество
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сегодня, 10:47
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В столкновении двух «ВАЗов» пострадали четыре человека
За сутки на дорогах области получили травмы 10 человек.
В Липецке на улице Космонавтов вчера столкнулись «Киа» под управлением 35-летнего водителя и «Чери» с 28-летней женщиной за рулем. Травмы получила 2-летняя пассажирка «Чери»: после оказания помощи девочку отправили домой.
Еще один ребенок пострадал в Грязях: на улице Хлебозаводской 36-летний водитель «Лады Гранты» сбил 8-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.
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