В столкновении двух «ВАЗов» пострадали четыре человека

За сутки на дорогах области получили травмы 10 человек.





Вечером 6 августа в Лебедянском районе столкнулись два «ВАЗ-2114» под управлением водителей 35-ти и 32-х лет. В аварии пострадали оба водителя и по одному пассажиру из каждого «ВАЗа».В Липецке на улице Космонавтов вчера столкнулись «Киа» под управлением 35-летнего водителя и «Чери» с 28-летней женщиной за рулем. Травмы получила 2-летняя пассажирка «Чери»: после оказания помощи девочку отправили домой.Еще один ребенок пострадал в Грязях: на улице Хлебозаводской 36-летний водитель «Лады Гранты» сбил 8-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали.