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1538
сегодня, 10:47
6

В столкновении двух «ВАЗов» пострадали четыре человека

За сутки на дорогах области получили травмы 10 человек.

Вечером 6 августа в Лебедянском районе столкнулись два «ВАЗ-2114» под управлением водителей 35-ти и 32-х лет. В аварии пострадали оба водителя и по одному пассажиру из каждого «ВАЗа».

В Липецке на улице Космонавтов вчера столкнулись «Киа» под управлением 35-летнего водителя и «Чери» с 28-летней женщиной за рулем. Травмы получила 2-летняя пассажирка «Чери»: после оказания помощи девочку отправили домой.

Еще один ребенок пострадал в Грязях: на улице Хлебозаводской 36-летний водитель «Лады Гранты» сбил 8-летнюю девочку.  Школьницу госпитализировали.

ава
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Эхо
20 минут назад
Водители просто включайте ближний свет и будет всё норм!!!
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Иван Иванович
сегодня, 11:30
Марка машины не причем. Водители стали дерзкими,а молодежь обезбашенная. Контроля на дорогах абсолютно нет.
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Мистер очевидность
сегодня, 10:54
ВАЗ и безопасность это как небо и земля, топором вырубили и пустили в продажу)))
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Машина не виновата,
сегодня, 11:26
если Бог не дал водительского таланта
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Атомобилист
сегодня, 11:20
все на вазе нормально,мозги надо включать и не гонять по городу на огромной скорости.
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Психолог
сегодня, 11:51
все на вазе нормально,мозги надо включать и не гонять по городу на огромной скорости. Я полностью согласна. Водители без мозгов, особенно молодые,,бравые ребята,,гоняют по городу на огромной скорости, дистанцию не соблюдают. Нужен контроль.
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