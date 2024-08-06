На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Происшествия
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сегодня, 17:35
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Водитель въехавшей в бассейн «Шкоды» задержан
Суд арестовал его за оставление места ДТП.
«Автоинспекторы установили и задержали нарушителя. Им оказался 40-летний мужчина», — сообщает Госавтоинспекция по Липецкой области.
Суд, где мужчина признал вину, арестовал его на пять суток за оставление места ДТП.
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