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сегодня, 17:35
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Водитель въехавшей в бассейн «Шкоды» задержан

Суд арестовал его за оставление места ДТП.

5 августа в 6 утра на улице 40 лет Октября водитель «Шкоды» не справился с управлением, и въехал на ступеньки фитнес-клуба. С места аварии водитель скрылся. 

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«Автоинспекторы установили и задержали нарушителя. Им оказался 40-летний мужчина», — сообщает Госавтоинспекция по Липецкой области. 

Суд, где мужчина признал вину, арестовал его на пять суток за оставление места ДТП. 

авария
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Комментарии (4)

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36 минут назад
А он хоть проспался?
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Ольга
сегодня, 18:26
5 суток, а права целы. И нет дай Боже следующее ДТП будет не парапед бассейна а человек.
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Олег
сегодня, 18:20
Он был в стрессовой ситуации,могли б и неарестовывать
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кит
сегодня, 18:16
Ну вот! Оставление места ДТП ! Это уже не пьяном виде ! Права не отберут !
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