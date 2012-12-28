Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников

Уголовное дело в отношении курьера направлено в суд.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 44-летнего ранее судимого липчанина в мошенничестве.«По данным следствия, жертвами обмана стали две женщины. Им позвонили и сообщили, что их родственники попали в ДТП. Чтобы помочь последним избежать уголовной ответственности, были нужны деньги, которые потерпевшие согласились отдать. Обвиняемый приехал к женщинам домой и забрал у одной 150 тысяч рублей, у другой — 600 тысяч под предлогом дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов. Деньги мужчина перевел на счет своим кураторам, оставив себе 36 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.