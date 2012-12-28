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вчера, 17:07
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Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников

Уголовное дело в отношении курьера направлено в суд.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 44-летнего ранее судимого липчанина в мошенничестве.

«По данным следствия, жертвами обмана стали две женщины. Им позвонили и сообщили, что их родственники попали в ДТП. Чтобы помочь последним избежать уголовной ответственности, были нужны деньги, которые потерпевшие согласились отдать. Обвиняемый приехал к женщинам домой и забрал у одной 150 тысяч рублей, у другой — 600 тысяч под предлогом дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов. Деньги мужчина перевел на счет своим кураторам, оставив себе 36 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж...
вчера, 23:37
Тоже и звонили, и рыдали. Сказала, что не верю, очень уж фальшиво.
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Гость
вчера, 23:27
Это, конечно, не попытка дачи взятки должностному лицу, а жвль... Головой нужно думать, что делаешь.
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Липчанин
вчера, 22:07
Мне часто звонят, рыдают, говорят, не волнуйся, меня везут в больницу, я попала(попал) под машину, в дтп, на кого-то наехали т.д и т.п. Вот сегодня было. Я рыдаю вместе с ними, сочувствую, спрашиваю, что я могу сделать, под какую машину попадос, какую машину въ...Бали, на кого наехали.... Задолбали, короче, но без этих уродов уже скучно.... Пусть звонят...
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Депутат
вчера, 17:27
Никогда бы эти несчастные женщины не отдали бы свои деньги, если бы они знали, что в полиции служат честные сотрудники, а так.....
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