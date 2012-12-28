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вчера, 17:00
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50-летняя женщина пыталась отметить кредит и лишилась 775 тысяч рублей

А 22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 437 тысяч рублей.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать телефонные мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Лебедяни 50-летнюю женщину запугали несанкционированным оформлением кредита на её имя. Под предлогом отмены кредита женщина за три дня — с 30 июля по 2 августа перевела мошенникам 775 тысяч рублей.

22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 437 тысяч рублей.

67-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 204 тысяч рублей.

40-летняя женщина поверила звонку «сотрудника пенсионного фонда» и потеряла 195 тысяч рублей.

Одного обратившегося в полицию обманули на 23 тысячи рублей при покупке детской кровати, другой лишился 24 тысяч рублей под предлогом устройства на работу на маркетплейс. Также активизировались мошенники, которые орудуют под предлогом сдачи жилья в аренду.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Вася
вчера, 22:51
То ли отменить, то ли отметить. В 90-е порой некоторые отмечали ссуду банковскую. И работникам, кто ее одобрил ещё "заносили" сами клиенты.
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Александр
вчера, 21:50
Ребята!! Ну как так?? Ну вы реально из космоса вернулись?? Десять лет в вакууме жили!? Не читали, не слышали?
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Липецкий
вчера, 20:17
нормально так отмеТила
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135
вчера, 20:15
Всё не так как надо
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Колян
вчера, 20:07
Сейчкс новая схема. Мне сегодня мошенники звонили и представились работниками фонда медицинского страхвания. Сказали что срок действия полиса истёк и его нужно обновить. А чтлбы его обновить нужно сообщить код, который они мне пришлют. А им предложил чупа- чупс пососать.
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Адвокат
вчера, 19:18
С чем их и поздравляем
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это надо же
вчера, 17:58
и не только мошеники.ритейлеры электроники.расрочка без процентов и переплат. 24 годовых с куста и не болей и доп.услуга на 2000 от 40000.приятного всем вечера.
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