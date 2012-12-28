50-летняя женщина пыталась отметить кредит и лишилась 775 тысяч рублей

А 22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 437 тысяч рублей.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать телефонные мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Лебедяни 50-летнюю женщину запугали несанкционированным оформлением кредита на её имя. Под предлогом отмены кредита женщина за три дня — с 30 июля по 2 августа перевела мошенникам 775 тысяч рублей.22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 437 тысяч рублей.67-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 204 тысяч рублей.40-летняя женщина поверила звонку «сотрудника пенсионного фонда» и потеряла 195 тысяч рублей.Одного обратившегося в полицию обманули на 23 тысячи рублей при покупке детской кровати, другой лишился 24 тысяч рублей под предлогом устройства на работу на маркетплейс. Также активизировались мошенники, которые орудуют под предлогом сдачи жилья в аренду.