Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников
Происшествия
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вчера, 17:00
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50-летняя женщина пыталась отметить кредит и лишилась 775 тысяч рублей
А 22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 437 тысяч рублей.
22-летний мужчина перевёл на «безопасный счёт» 437 тысяч рублей.
67-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 204 тысяч рублей.
40-летняя женщина поверила звонку «сотрудника пенсионного фонда» и потеряла 195 тысяч рублей.
Одного обратившегося в полицию обманули на 23 тысячи рублей при покупке детской кровати, другой лишился 24 тысяч рублей под предлогом устройства на работу на маркетплейс. Также активизировались мошенники, которые орудуют под предлогом сдачи жилья в аренду.
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