Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В больнице «Липецк-Мед» вспыхнул пожар, 80 человек пришлось эвакуировать
Происшествия
На Соколе иномарка врезалась в бассейн
Происшествия
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
После короткого похолодания в Липецкую область вернется тепло
Погода в Липецке
18-летнего усманца арестовали за осквернение памятника и насилие над полицейскими
Происшествия
Липчанин задержан за убийство в Сочи
Происшествия
Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Происшествия
В Липецкой области наблюдали северное сияние
Общество
Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Происшествия
Читать все
Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Происшествия
Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Происшествия
В Кузнечном переулке появился мини-провал
Общество
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Происшествия
Липчане 430 раз пожаловались на работу банков
Экономика
Ремонт ценой в 12,2 млн рублей — коту под хвост
Общество
2911 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
В регионе продолжается модернизация поликлиник
Здоровье
За три дня на дорогах области 12 раненых и один погибший
Происшествия
Три человека погибли в пожарах за неполный день
Происшествия
Читать все
Здоровье
105
сегодня, 11:38
1

2911 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

В числе покусанных 1337 детей.

По состоянию на 1 августа от укусов клещей в Липецкой области пострадали 2911 человек, из них 1337 детей (46%).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2723 клеща, из них 359 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,2%), 114 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).

В 15,1% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, на территории садоводческих товариществ – 6,4%, в 64,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.
клещи
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
30 минут назад
почему город не обрабатывается ?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru