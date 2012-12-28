2911 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

В числе покусанных 1337 детей.

По состоянию на 1 августа от укусов клещей в Липецкой области пострадали 2911 человек, из них 1337 детей (46%).Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2723 клеща, из них 359 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,2%), 114 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).В 15,1% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, на территории садоводческих товариществ – 6,4%, в 64,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.