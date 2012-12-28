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20 минут назад

РОРП ЛО: круглый стол с руководителем регионального Роспотребнадзора

В региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области обсудили изменения законодательства в части проверок бизнеса в 2025 году с руководителем регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Владимиром Коротковым.

Введенный в марте 2022 года временный мораторий на проверки бизнеса себя полностью оправдал и подтвердил, что гарантирующим высокое качество товаров и услуг компаниям можно и нужно доверять. С 1 января 2025 года планируется полный переход к риск-ориентированному контролю и надзору, подходы которого обсудили на очередной встрече участники круглого стола.

Открывая заседание, Ольга Митрохина, заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОРП ЛО отметила, что Владимир Викторович желанный гость на площадке Объединения. Цель сегодняшней встречи — изменения в контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора в 2025 году.

Владимир Коротков подчеркнул, что 336 Постановление «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 10 марта 2022 года ограничило проведение плановых контрольно-надзорных проверок. В итоге если в доковидное время санитарные врачи проводили в регионе в год более 2 тысяч плановых проверок, то в текущем году их будет только 211. Изменился и формат проверок — они перешли в бесконтактную форму проведения, в том числе с применением цифровых технологий.

Риск-ориентированный подход предполагает прямую зависимость числа проверок юрлиц от рисков нанесения ими ущерба жизни и здоровью людей, природе по причине несоблюдения ими требований законодательства в ходе хозяйственной деятельности. Все 14 тысяч хозсубъектов в Липецкой области распределены по классам опасности. Чем он выше, тем больше шансов, что предприятие попадет под плановую документарную проверку или проверку с выездом на место представителей контрольно-надзорных органов. А вот для юрлиц, попавших в категорию умеренного риска, с проверкой любого рода придут раз в шесть лет, к хозсубъекту, отнесенному к категории низкого риска, с плановой проверкой не придут вообще!

Но это не значит, что бизнесу теперь можно, как говорится, «химичить».

Сейчас весь надзор выстроен так, что под проверки попадают объекты с высокими категориями рисков. На периодичность проверок влияет то, как юрлицо исполняет требования действующего законодательства. Руководству предприятий нужно знать обо всем, что происходит. Если юрлицо в рамках своего внутреннего аудита своевременно проводит все профилактические мероприятия, у него появляется серьезный механизм, позволяющий в будущем избежать больших проблем — правовых и финансовых. Самопрофилактика — это ключ к работе без штрафных санкций. На категорию риска, кстати, влияют административные дела и штрафы, несчастные случаи на производстве, причинение вреда потребителям или окружающей среде. Поэтому призываю всех к добросовестности и добропорядочности, — сказал руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В большинстве случаев Роспотребнадзор уже работает с бизнесом по-иному: через систему профилактических мероприятий. Это предостережения, профилактические визиты, включающие в себя консультирование и информирование, а также самообследование, о результатах которого не узнает никто, кроме руководителя предприятия. В итоге в 2023 году в регионе рост количества таких мероприятий вырос на 76% по сравнению с 2022-м, а за первые шесть месяцев этого года — на 82%.

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Изменилась и продолжительность проверок, «если 10 лет назад на плановую проверку давали 30 дней, то сейчас — 10. Основная масса документов не запрашивается, ведь часть из них уже есть на цифровых платформах», — подчеркнул Владимир Коротков.

Также в настоящее время четко разграничены полномочия и требования надзорных органов. Были оптимизированы и актуализированы санитарные требования и нормы. Значительно снизилось их количество. Внедрены в надзорную деятельность проверочные листы.

Утвержден Реестр обязательных требований, который доступен для проверяемых лиц и связан с Реестром контрольно-надзорных мероприятий – платформой, через которую проходят все проверки со взаимодействием с хозсубъектом. Таким образом, вся информация о проверке попадает на данную цифровую платформу и является доступной.

В системе контрольно-надзорных органов для бесконтактного надзора используются, так называемые, индикаторы риска, срабатывание которых приводит к точечной проверке неблагополучных хозсубъектов. Сейчас у санитарной службы 38 таких индикаторов риска.

Ольга Митрохина спросила, что лежит в основе выявляемых проверками системных нарушений в деятельности бизнеса? Ответ: «отсутствие добросовестности, самоконтроля и системы производственного контроля. Зачастую работодатель пытается сэкономить на мероприятиях, позволяющих исключить риски нарушения обязательных требований.

Члены РОРП ЛО засыпали Владимира Короткова разными вопросами, касающимися развития в целом системы риск-ориентированного подхода. На все были даны ответы. В частности, для минимизации рисков бизнесу необходимо внедрять систему производственного контроля. «Это самозащита бизнеса, его страховка», — сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Владимир Коротков призвал бизнес налаживать систему управления рисками. У каждого юрлица она своя. Простым началом может послужить самопроверка с использованием проверочных листов, которые являются общедоступными. Сделать это просто. В них — выдержки из законодательства и любой руководитель может самостоятельно разобраться в том, что от него ожидается.

Как узнать, что предприятие будут проверять в следующем году? Простой механизм - введите в поисковую строку цифровой платформы свой ИНН и найдите свое предприятие.

В заключении полезного диалога Владимир Коротков еще раз попросил бизнес не скромничать, предлагать темы для обсуждений и семинаров. «Наши двери всегда открыты». В свою очередь, один из членов РОРП ЛО поблагодарил гостя за работу Роспотребназора, добавив, что не помнит ни одной нерешенной проблемы с ведомством за 20 лет своей работы.

Нам очень важно, что Роспотребнадзор всегда готов к диалогу. Нас слышат, консультируют. У нас есть время, чтобы подготовится к началу следующего года, к возвращению проверок на предприятия и организации. Мы были рады услышать советы о том, как работать в условиях риск-ориентированного подхода к проверкам бизнеса, больше узнали о таком виде профилактики нарушений как «самоконтроль», уточнили информацию о категориях рисков, о возможностях цифровизации, — сказала по окончании встречи заместитель Председателя Правления - исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

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