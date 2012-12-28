Три человека пострадали в ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе

А на трассе Орел-Тамбов в Грязинском районе женщина за рулём «Мазды» съехала с дороги и врезалась в дерево.

1 августа около 19:00 в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» под управлением 57- летнего водителя и «Лада Веста» с 42-летним мужчиной за рулём. Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП оба водителя и 41-летний пассажир «Весты» с травмами были доставлены в больницу.Днём в Липецке на проспекте Победы 32-летний водитель автобуса допустил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген» под управлением 43-летнего мужчины, который от удара столкнулся со стоящей «Ладой Грантой» под управлением 27-летнего водителя. В результате два пассажира автобуса – семилетний мальчик и 35-летняя женщина получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

Около 19:00 в Липецке на улице Подгоренской столкнулись автомобиль «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя и мопед с 16-летним подростком за рулем, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

Около 19:30 в Грязинском районе на трассе Орел-Тамбов 42-летняя женщина за рулем «Мазды» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. В автоаварии пострадал её 45-летний пассажир – с травмой его госпитализировали.