Происшествия
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19 минут назад
Три человека пострадали в ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе
А на трассе Орел-Тамбов в Грязинском районе женщина за рулём «Мазды» съехала с дороги и врезалась в дерево.
Днём в Липецке на проспекте Победы 32-летний водитель автобуса допустил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген» под управлением 43-летнего мужчины, который от удара столкнулся со стоящей «Ладой Грантой» под управлением 27-летнего водителя. В результате два пассажира автобуса – семилетний мальчик и 35-летняя женщина получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
Около 19:00 в Липецке на улице Подгоренской столкнулись автомобиль «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя и мопед с 16-летним подростком за рулем, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
Около 19:30 в Грязинском районе на трассе Орел-Тамбов 42-летняя женщина за рулем «Мазды» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. В автоаварии пострадал её 45-летний пассажир – с травмой его госпитализировали.
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