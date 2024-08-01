Идет охота: в Липецкой области разрешили отстреливать оленей, лосей и косуль

Утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов.

С 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года на территории Липецкой области можно добыть 324 крупных животных, в том числе: 18 лосей, 21 благородного оленя и 285 косуль европейских. Это немного больше, чем с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, на территории региона в данный момент находится 469 благородных оленей, 370 лосей и 3 831 косуля европейская. Их численность также за год увеличилась.Стоит отметить, что за предыдущий год охотники отстрелили весь лимит благородных оленей и лосей, а разрешение на отстрел косуль европейских выполнили только на 77,99%.