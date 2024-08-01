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570
сегодня, 11:26
18

Идет охота: в Липецкой области разрешили отстреливать оленей, лосей и косуль

Утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов.

С 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года на территории Липецкой области можно добыть 324 крупных животных, в том числе: 18 лосей, 21 благородного оленя и 285 косуль европейских. Это немного больше, чем с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. 

По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, на территории региона в данный момент находится 469 благородных оленей, 370 лосей и 3 831 косуля европейская. Их численность также за год увеличилась.

Стоит отметить, что за предыдущий год охотники отстрелили весь лимит благородных оленей и лосей, а разрешение на отстрел косуль европейских выполнили только на 77,99%.
охота
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Оля
9 минут назад
администрация города зачем убивать животных вы походу все за одно
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Алоизий
12 минут назад
Да, оленей вокруг много развелось... отстрел нужен, иначе никак.
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Коренная липчанка
16 минут назад
Зачем такую красоту истреблять? Что каменный век что ли?
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Ха
21 минуту назад
так разрешения в районы не достались местным охотникам, зато охотились тамбовчане, рязанцы, депутаты и тд. думаю в этом году будет также
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Гость
23 минуты назад
А запрет на посещение лесов. Это для кого? Или денег маловато кому то? На отстрел лицензия нужна а это деньги.
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Правда
23 минуты назад
Неужели это так необходимо?Природа сама отрегулирует их численность.Никто голодным не ходит, перестаньте уже вмешиваться в то что человеком не создано.
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Правовед
37 минут назад
Нужно завтра видео снять охотников!
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Правовед
38 минут назад
Липецким властям есть нечего? Зачем животных истреблять? В первую очередь нужно проверять самих охотнадзор! Опять в продаже появится мясо лося, косули!, оленя!
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1
54 минуты назад
Зачем отстреливать, да пусть живут.Они что то плохое людям сделали.Ведь всегда говорили что это благородное животное.Они сами проживут столько им положено как и у нас людей.
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Александр
56 минут назад
За один день не реально.
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Гость
25 минут назад
Читайте внимательно с 01.08.24.по01.08.25.
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