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Общество
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сегодня, 11:26
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Идет охота: в Липецкой области разрешили отстреливать оленей, лосей и косуль
Утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов.
По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, на территории региона в данный момент находится 469 благородных оленей, 370 лосей и 3 831 косуля европейская. Их численность также за год увеличилась.
Стоит отметить, что за предыдущий год охотники отстрелили весь лимит благородных оленей и лосей, а разрешение на отстрел косуль европейских выполнили только на 77,99%.
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