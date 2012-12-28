Ещё один иностранец обвиняется в покушении на дачу взятки: он выгораживал родственника

28-летний мужчина предложил участковому 10 000 рублей.

В Измалково иностранца обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Измалковском районе участковым были выявлены факты нарушения миграционного законодательства. Местный житель, зная, что его родственник – гражданин одной из республик Средней Азии, фактически будет проживать в Москве, прописал его в своем доме.Полицейский квалифицировал действия нарушителей по частям 1 и 2 статьи 19.27 КоАП РФ (предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета). Но иностранец попытался избежать ответственности и предложил полицейскому 10 000 рублей за несоставление административного материала на родственника.Действия 28-летнего иностранца квалифицированы по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Максимальная санкция этой статьи – год лишения свободы. Кроме того, нарушители уже оштрафованы по административным материалам.