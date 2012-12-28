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сегодня, 07:23
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Разговоры кредиторов с должниками будут писать – законы, которые вступают в силу в августе

С августа владельцы цифровых рублей смогут завещать их своим наследникам, оформив распоряжение в банке, кредиторов обяжут вести и хранить аудиозаписи разговоров с должниками, правила единой выплаты на детей скорректируют – GOROD48 представляет основные законы, которые вступают в силу в августе.

Право на цифровые рубли разрешат завещать

С 1 августа владельцы цифровых рублей смогут завещать их своим наследникам через специальное распоряжение: вступает в силу норма, согласно которой порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями определяет Правительство РФ по согласованию с Банком РФ. Теперь оформить соответствующий документ можно не только с помощью нотариуса, но и в банке, в котором открыт конкретный счет – до утверждения такого порядка завещать цифровые рубли можно только у нотариуса, путем составления завещания. Таким образом, цифровую валюту, как наличные и безналичные рубли, наследники смогут получить до истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

Правила назначения единого детского пособия скорректируют

С августа единое пособие на детей до 17 лет разрешат в некоторых случаях назначать и выплачивать по месту временной регистрации или по месту фактического проживания заявителя, без предоставления документа, подтверждающего адрес места жительства. Пособие смогут назначить по месту фактического проживания или временной регистрации без представления заявителем документа, который подтверждал бы адрес места жительства, но в том случае, если пособие раньше уже назначалось в другом регионе и было соблюдено одно из условий. Например, если заявитель или его супруг отчисляет налог с доходов или получает пенсию именно в новом регионе. При ином раскладе доказывать место фактического проживания придется документально: договором найма, справкой о посещении ребенком детского сада или школы.

Данные о выполнении запросов на госуслуги направят онлайн

С августа граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания мер социальной поддержки. Информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги будет отражаться в личном кабинете на Госуслугах. Так, в личный кабинет заявителя на Едином портале должны направлять сведения обо всех услугах, которые включены в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме (а не только о тех, что входят в федеральный перечень услуг, утвержденных Правительством РФ). Это позволит гражданам видеть сведения о своих обращениях в различные органы власти, учреждения и организации.
Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местных администраций

Со 2 августа вступает в силу закон, который позволит муниципальным депутатам участвовать в формировании местной администрации. Местных депутатов смогут привлекать для утверждения или согласования назначения на должность заместителей главы администрации, а также руководителей ее отраслевых и территориальных органов. Однако такое право необходимо закрепить в уставе муниципального образования, где также пропишут формы и порядок процедуры.

Судебную экспертизу будут проводить после предоплаты

Суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя только после внесения им средств на спецсчет. Такие нормы закона вступают в силу 2 августа. Теперь, чтобы суд вынес решение о проведении экспертизы, заявителю придётся внести средства на специальный счёт. Затем эксперт проводит экспертизу, предоставляет в суд своё заключение. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где проводилось исследование. Если претендент не произведет оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы

Активы банков-банкротов смогут продать быстрее

Со 2 августа закон позволит быстрее реализовывать активы банков-банкротов. Благодаря этому кредиторы смогут быстрее вернуть свои деньги. Агентство по страхованию вкладов получит полномочия выкупать имущество банка до завершения конкурсного производства, если активы не были проданы на аукционе. Купить оно их сможет только за 50% от начальной цены торгов, однако это позволит при помощи имущества банка компенсировать ущерб кредиторам первой очереди.

Личным подсобным хозяйствам упростят доступ к господдержке

Ведение домовых и похозяйственных книг со 2 августа будет относиться к вопросам местного значения. То есть теперь все, связано с учетом личных подсобных хозяйств подпадает под закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». Ранее эта норма была прописана только в законе «О личном подсобном хозяйстве», из-за чего личным подсобным хозяйствам было трудно получать положенную господдержку. Новая норма исправит эту ситуацию. Новые правила коснутся сельских поселений, муниципальных округов, городских округов и поселений.

Кредитные организации обяжут записывать и хранить разговоры с должниками

С 5 августа вводятся новые требования к банкам и микрофинансовым организациям по взаимодействию с должниками. Теперь, напоминая о возврате просроченного кредита и обсуждая варианты погашения долга с заемщиком, компании должны записывать и хранить информацию о ходе процесса не менее трех лет. Для проведения таких записей организации должны иметь специальное оборудование и программное обеспечение. О записи разговора клиента должны оповещать в начале взаимодействия. Следить за выполнением требований будет Федеральная служба судебных приставов. Кроме того, при взаимодействии с должником, которое направлено на возврат просроченной задолженности, организация должна записывать не только голосовые, но и текстовые, и другие формы сообщений. Такие записи также требуется хранить не менее 3 лет. Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов.
законы
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Срамота
15 минут назад
С объявлениями на столбах то справится не в состоянии, телефоны указаны! Работнички бюджетные.
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