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вчера, 16:45
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Иностранец получил 15 лет колонии за килограмм наркотиков

Мужчину задержали 15 января этого года.

В Данкове 32-летний иностранец приговорён к 15 годам исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ).

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчину задержали полицейские в Данкове 15 января этого года. У него обнаружили сильнодействующие наркотики массой около одного килограмма, которые он должен был перевезти в Липецкую область с целью дальнейшего незаконного сбыта.
наркотики
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Иностранец
вчера, 19:15
это зверек из ближнего зарубежья да
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Сейчас
вчера, 22:19
Так "ромалэй" называют))).
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Ну
вчера, 17:49
Нашёл тут казенный дом. А то пас бы овец на природе, в горах иль равнинах.
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Иван да Марья
вчера, 17:38
Иностранец то наверное из ближнего зарубежья)))
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