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Происшествия
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вчера, 16:45
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Иностранец получил 15 лет колонии за килограмм наркотиков
Мужчину задержали 15 января этого года.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчину задержали полицейские в Данкове 15 января этого года. У него обнаружили сильнодействующие наркотики массой около одного килограмма, которые он должен был перевезти в Липецкую область с целью дальнейшего незаконного сбыта.
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