Иностранец получил 15 лет колонии за килограмм наркотиков

Мужчину задержали 15 января этого года.

В Данкове 32-летний иностранец приговорён к 15 годам исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ).По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчину задержали полицейские в Данкове 15 января этого года. У него обнаружили сильнодействующие наркотики массой около одного килограмма, которые он должен был перевезти в Липецкую область с целью дальнейшего незаконного сбыта.