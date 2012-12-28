С начала года на улицах и во дворах Липецка были выявлены 47 разукомплектованных машин

48-ю корреспонденты GOROD48 нашли в гаражах на Соколе.

В гаражах на Соколе у забора Липецкого техникума общественного питания GOROD48 обнаружил заброшенные «Жигули». И в них — трех игравших ребятишек. Фотографию этой «заброшки» мы отправили в департамент развития территории мэрии.Нам ответили, что с начала года на улицах и во дворах Липецка сотрудники управ выявили 47 разукомплектованных транспортных средств. 15 таких машин были убраны собственниками в добровольном порядке после полученных предписаний. В принудительном порядке на штрафстоянку мэрии вывезли пять «заброшек». По остальным ведется работа по поиску их собственников, фактов нахождения в розыске или признания вещественным доказательством по уголовным и административным делам.— В настоящее время не принято решений об утилизации вывезенных в принудительном порядке разукомплектованных транспортных средств, находящихся на временном хранении, поскольку они находятся в процедуре принятия в муниципальную собственность, — сообщили в департаменте.