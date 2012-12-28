35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
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35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
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Общество
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21 минуту назад
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С начала года на улицах и во дворах Липецка были выявлены 47 разукомплектованных машин
48-ю корреспонденты GOROD48 нашли в гаражах на Соколе.
Нам ответили, что с начала года на улицах и во дворах Липецка сотрудники управ выявили 47 разукомплектованных транспортных средств. 15 таких машин были убраны собственниками в добровольном порядке после полученных предписаний. В принудительном порядке на штрафстоянку мэрии вывезли пять «заброшек». По остальным ведется работа по поиску их собственников, фактов нахождения в розыске или признания вещественным доказательством по уголовным и административным делам.
— В настоящее время не принято решений об утилизации вывезенных в принудительном порядке разукомплектованных транспортных средств, находящихся на временном хранении, поскольку они находятся в процедуре принятия в муниципальную собственность, — сообщили в департаменте.
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