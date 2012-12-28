Статистика: в Липецкой области заметнее всего выросла стоимость марки бензина АИ-98

В период с 16 по 22 июля в Липецкой области продолжился рост стоимости всех марок бензина.

В целом бензин и дизельное топливо дорожали четвертую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на бензин, которые опубликовал Липецкстат по итогам прошлой недели.В Липецкой области потребительские цены на бензин с 16 по 22 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,6% после повышения на 0,5% с 9 по 15 июля. Цены на бензин за последнюю неделю ускорили рост – до 0,6% против роста на 0,5% неделей ранее. Из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, увеличение стоимости оказалось самым заметным, как и неделей ранее, на бензин марки АИ-98 и выше – он подорожал на 0,9% (предыдущий рост составил 0,7%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, АИ-95 – на 0,7%. Дизельное топливо выросло в цене на 0,1%.Средние потребительские цены на бензин за период с 16 по 22 июля повысились на 34 копейки - до 55,03 рубля за литр. Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 28 копеек - до 52,18 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 40 копеек – 57,02 рубля за литр.Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 65 копеек - до 73,20 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 9 копеек - до 61,73 рубля за литр.