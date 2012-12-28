В Липецке не выделяют денег на программу строительства сетей ливневой канализации

На всё про всё надо 2,3 млрд рублей.

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По понедельникам на оперативных совещаниях в мэрии Липецка председатель департамента ЖКХ рассказывает о количестве жалоб от горожан на работу УК и ресурсных компаний. Вот статистика за минувшую неделю. 233 жалобы в ЕДС. 25 из них — на текущие крыши, остальные — на подтопленные подвалы (56% из них — по вине «РВК-Липецк, 44% — по вине «управляшек»). После первого этапа гидравлических испытаний на сетях «Квадры» без горячей воды с 26 мая остаются 19 многоэтажек и 77-й детсад. Повторно отключена подача воды из-за новых порывов еще в 20 домах и четырех объектах социальной сферы.— Больше всего просрочек в выполнении аварийных заявок — у «Квадры», потом — у «РВК-Липецк», — резюмировал председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков.На прошлой неделе другой департамент, развития территории, принял у «Квадры» и «РВК» 27 мест благоустройства после раскопок. На счету «Квадры» — 111 просроченных раскопок в местах аварий на сетях, «РВК» — 90, управляющих компаний — 306. А отчего бы перестать рваться трубам, если доля объектов и сетей, нуждающихся в замене, составляет у «РВК-Липецк» 59,8% по воде и 68,5% — по канализации. У «Квадры» этот показатель — 68,2%, у МУП «Липецктеплосеть» — 73,6%, у «Россетей» — 66,8%. Об этом сегодня узнали члены комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета.Вице-мэр Светлана Сурмий рассказала депутатам о реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липецка» до 2035 года. «Квадре», например, нужно переложить 740,5 км сетей из существующих 4,5 тысячи километров, «РВК» — 635 километров водопровода и канализации из 2,2 тысячи, «Россетям» — 2 488 км кабелей из 3,6 тысячи.«Квадра» и Россети» меняют свои сети за счет инвестиционной программы, «РВК» — за счет концессии. Но темпы реабилитации сетей отстают от темпов старания железа. По причине изношенности на объектах «Квадры» в прошлом году случилось шесть крупных аварий (в 2022-м — четыре), на объектах «РВК» — 226 (в 2022-м — 111). Компания «Россети» не представила сопоставимые цифры аварий на сетях своей дочки, «Липецкэнерго», сообщив лишь о 563 авариях в 2023 году.Представители ресурсных организаций рассказали депутатам о капвложениях в реконструкции и ремонты. Константин Козлов из «Квадры» сообщил, что в прошлом году потратили на это 585 млн рублей, а в этом помимо тарифных источников компания дополнительно потратит 454 миллионов на перекладку 6,2 километра трубопроводов и строительство 2,7 километра новых. Дмитрий Будюкин из «РВК-Липецк» сказал, что по концессии в 2023 году компания построила водопроводных и канализационных сетей на 147,3 млн рублей. Город получил в том числе канализационный коллектор в пойме реки Воронеж и сети в строящемся микрорайоне «Взлетный». На этот год «РВК» увеличит свою инвестпрограмму до 475 млн рублей, построит 12 километров сетей, реконструирует водозаборы и канализационно-насосные станции. Сергей Дмитриев из «Россетей» сообщил об освоении 1 млрд рублей в прошлом году на строительстве сетей и трансформаторных подстанций. Инвестпрограмма на этот год еще не утверждена, но уже в первом квартале энергетики вложили в модернизацию сетей и строительство новых объектов более 200 млн рублей.Программой «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липецка» до 2035 года предусмотрено освоить на строительстве сетей ливневой канализации 2,3 млрд рублей. Однако в 2022-2023 годах на это из городского бюджета не выделялось ни копейки. Новая ливневка была построена при реконструкции улицы 50 лет НЛМК в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в прошлом году ливневку начали строить в микрорайоне «Взлетный» за счет федеральной программы «Стимул». И все. Между тем по расчетам специалистов городу не хватает порядка 300 километров таких сетей, позволяющих убирать воду с дорог. На этот год мэрия выделила незначительные средства всего лишь на инженерные изыскания и проектирование ливневок на перманентно подтопленных улицах частного сектора в районе Опытной: Раздольной, Просторной, Новой, Вольной, Совхозной.Сотрудники аналитического управления горсовета указали, что не могут оценить эффективность программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липецка» из-за содержания в ней неактуальных данных.— Нам нужна актуализация этой муниципальной программы с инвестпрограммами ресурсных компаний. Наша программа не обновлялась с 2019 года. Поэтому она и программы энергетиков — две параллельные реальности, — заметил первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.Светлана Сурмий пообещала актуализировать программу уже этой осенью.