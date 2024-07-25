Суду присяжных показали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии

Борьба майора внутренней службы Александра Федосеева с осужденным у ворот ШИЗО попала на запись камер видеонаблюдения.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецком областном суде суд присяжных начал рассматривать громкое дело об убийстве сотрудника липецкой колонии — майора внутренней службы Александра Федосеева металлической заточкой. На скамье подсудимых — уже отбывающий наказание в липецкой исправительной колонии №6 27-летний ельчанин Евгений Комов.Сегодня присяжным продемонстрировали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии. Подсудимый Евгений Комов в ответ на вопрос прокурора не стал отрицать, что на этом видео — он и Федосеев.По версии следствия, у отбывающего наказание мужчины возник конфликт с сотрудником колонии, который закончился трагически.По данным следствия, который сегодня озвучил в суде гособвинитель, 25 июня 2023 года осужденный с оскорбил сотрудника отдела по воспитательной работе исправительной колонии №6 Александра Федосеева, после чего высказал в его адрес угрозу применения насилия.Конфликт начался из-за прогулки: майор потребовал, чтобы осужденные зашли в помещение отряда для проведения воспитательных мероприятий: но Евгений Комов испытывал неприязнь к Федосееву, отказался выполнить его требование, и продолжил прогуливаться. А когда ему повторили требование — обложил сотрудника матом на глазах другого осужденного Сухарева.По итогам этого инцидента осужденного отправили на административную комиссию, где ему назначили 10 суток ШИЗО — штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, а именно а именно он нарушил запрет на использование нецензурной брани.28 июня около 14:15 осужденного отправили в штрафной изолятор. Туда он следовал в сопровождении майора, с которым и закусился за три дня до этого. Как полагает следствие, перед самым входом в изолятор по мотиву мести за исполнение сотрудником колонии своих должностных обязанностей и за составленный рапорт и выдворение в ШИЗО, а также за непредоставление длительных свиданий с родственниками, он нанес последнему два удара металлической заточкой в грудь и живот и ещё не менее 10 ударов кулаком по голове, шее и груди.Майор внутренней службы оказал сопротивление, смог выбить из рук нападавшего заточку и даже самостоятельно удерживал осужденного до прибытия других сотрудников колонии, прижав его своим телом к земле. Но это его не спаcло.Мужчину доставили в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь в 19:10 потерпевший скончался от проникающего ранения с повреждением внутренних органов, осложнившегося внутренним кровотечением и геморрагическим шоком. Майор потерял около двух литров крови.Защита подсудимого отметила: «Наверное, только перечень статей и формулировки вызывают неприятие: согласно версии обвинения, Комов совершил публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, совершил дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, совершил убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Я хочу очертить перед вами согласованную с Комовым позицию: он не отрицает, что нанёс удары Федосееву. Но Комов Евгений избрал суд присяжных, так как доверился вашему жизненному опыту и уверен в справедливом решении и компетенции. Комов желает давать показания. На предварительном следствии он давал показания подробные и последовательные. Я не буду просить вас судить честно, справедливо и беспристрастно — всё это вы так знаете. Но я уверена, что вы исполните это с честью. Я лишь хочу донести до вас мысль, что в ваших руках жизнь человека. Поэтому я прошу вас внимательно отнестись к тому, что будет происходить в этом зале в течение данного судебного процесса(…) И просим принять во внимание те обстоятельства, которые предшествовали тем действиям, которые привели к трагической гибели потерпевшего Федосеева».Также сегодня выслушали свидетелей — коллег погибшего майора, оказавшихся на месте сразу после потасовки. Первым конфликт заметил осужденный-санитар, который доложил о случившемся. Потом подоспели другие сотрудники колонии. По словам первого свидетеля, который стал удерживать Комова на земле после Федосеева, он успел спросить, почему осуждённый пустил в ход заточку, и тот ответил, что Федосеев якобы сказал что-то плохое о его семье. Но мужчина хорошо знал своего коллегу, дружил с ним, и этим словам не поверил.Интересно, что Александр Федосеев ушёл с места происшествия на своих ногах — рана кровила не очень сильно, и когда потерпевшего спросили, нужны ли носилки — он сказал, что дойдёт до больницы сам.Сегодня на заседание суда пришли родители Александра Федосеева — мать Нина Алексеевна и отец Анатолий Николаевич.Ещё до начала суда Нина Федосеева рассказала GOROD48, что сын проработал в колонии 22 года и уже осенью 2023 года собирался на пенсию. А за день до гибели — 27 июня Александр Федосеев успел встретить сына из армии.